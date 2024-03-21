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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 10:45

Зоолог рассказал, возникнет ли весной вспышка птичьего гриппа в Ростовской области

Зоолог Тихонов рассказал о распространении птичьего гриппа в Ростовской области

21 марта 2024, 08:13
Фото: pxhere.com
Зоолог рассказал, возникнет ли весной вспышка птичьего гриппа в Ростовской области
Вспышки птичьего гриппа, как правило, наблюдаются осенью в Ростовской области. Но теоретически перенос вируса возможен и весной, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

По информации из официальных источников, о вспышках птичьего гриппа весной 2024 года предупреждают ряде регионов России. В частности, об угрозе заноса вируса птиц из-за весенней миграции говорится на сайте Пятигорска. О профилактических мероприятиях по высокопатогенному гриппу пернатых предупреждают в Липецкой области.

«Птичий грипп обычно появляется осенью, когда птица летит с севера на юг. В норме, вирус гриппа находится в природе — в Северном Ледовитом океане. Там птицы заражаются, и, когда летят на юг, разносят вирус», — отмечает ростовский зоолог.

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Эксперт поясняет, что когда весной птицы летят с юга на север, пролетая Ростовскую область, они могут принести другие заболевания, но не вирус птичьего гриппа.

«Однако теоретически перенос птичьего гриппа весной возможен. Например, если стая всю зиму постоянно болела этим заболеванием», — уточняет Алексей Тихонов.

Ответить на вопрос, какие вирусы будут циркулировать весной 2024 года в Ростовской области из-за перелета птиц, могут только эпидемиологи. Именно они, по словам собеседника, ведут постоянный контроль над птицами, собирая данные о преобладающих штаммах вируса.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в феврале 2024 года в Ростовской области объявляли карантин из-за птичьего гриппа.

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