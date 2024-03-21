Зоолог Тихонов рассказал о распространении птичьего гриппа в Ростовской области

«Птичий грипп обычно появляется осенью, когда птица летит с севера на юг. В норме, вирус гриппа находится в природе — в Северном Ледовитом океане. Там птицы заражаются, и, когда летят на юг, разносят вирус», — отмечает ростовский зоолог.