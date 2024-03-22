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АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в конференции InsurSelling-2024

АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в конференции InsurSelling-2024

22 марта 2024, 09:56
Фото: 1MI
Реклама. АО СК «РСХБ-СТРАХОВАНИЕ» . erid: LjN8K8htv
21 марта АО СК «РСХБ-Страхование» приняло участие в конференции «InsurSelling-2024. Продажи страхования — потенциал и перспективы». Организатор мероприятия — МИГ «Страхование сегодня» при поддержке и участии Всероссийского союза страховщиков.

Выступая с докладом, генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование», Сергей Простатин отметил, что внедрение новых продуктов и возможность встраивания их в существующую систему страхования с господдержкой, расширяет возможности для развития вида в целом.

Сейчас на базе НСА разработан проект программы индексного агрострахования на условиях господдержки (50/50). Это действенная альтернатива мультирисковой форме страхования, при которой выплата осуществляется с учетом оценки величины отклонения текущей урожайности в районе от средней районной урожайности за 5 лет. Использование новой программы при подтверждении страховых случаев позволит упростить процедуру, а также нивелировать фактор недостаточного количества метеостанций, способных зафиксировать исполнение критериев наступления страхового случая на той или иной территории.

Также спикер подчеркнул, что, учитывая историю развития программ мультирискового страхования, опыт внедрения программы на случай ЧС, а также обсуждение проекта индексного страхования, продуктовая стратегия агростраховщиков нацелена на максимальное упрощение процедуры заключения договоров страхования и урегулирования убытков.

В завершении сессии состоялась церемония вручения премии «Страховой бестселлер-2024», которой были отмечены компании, добившиеся значимых результатов в трансформации продаж и их адаптации к сложным современным условиям. АО СК «РСХБ-Страхование» получило награду за активное развитие новых продуктов в агростраховании.

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