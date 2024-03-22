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Published Сегодня, 09:09

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Updated Сегодня, 09:11

В Следкоме проверят действия ростовской стримерши, оскорбляющей бойцов СВО

Блогера из Ростовской области проверит Следком после стрима об СВО

22 марта 2024, 09:09
Фото: mi.ru
В Следкоме проверят действия ростовской стримерши, оскорбляющей бойцов СВО
Ростовские следователи организуют проверку в отношении стримерши, которая позволила себе оскорбления в адрес участников СВО, об этом сообщили в пресс-службе донского Следкома.

Напомним, накануне соцсети и мессенджеры взорвала новость о стримерше по имени Неля, которая заявила, что ненавидит участников СВО. Telegram-канал «Плохие новости» опубликовал видео с прямой трансляции девушки, где жительница Ростовской области утверждала, что не уважает бойцов СВО, заявив, что их ждет только одна судьба — смерть. Стримерша также допустила оскорбления и нецензурную лексику в адрес военнослужащих. Трансляцию в этот момент смотрели несколько сотен человек.

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Уже утром пятницы, 22 марта, следователи объявили, что проведут в отношении дончанки процессуальную доследственную проверку по факту оскорбления участников СВО, выполняющих свой долг по защите государства и его населения.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.

Ранее в Ростовской области 20 жителей осудили за распространение фейков об армии и военных.

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