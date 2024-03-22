Блогера из Ростовской области проверит Следком после стрима об СВО

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Напомним, накануне соцсети и мессенджеры взорвала новость о стримерше по имени Неля, которая заявила, что ненавидит участников СВО. Telegram-канал «Плохие новости» опубликовал видео с прямой трансляции девушки, где жительница Ростовской области утверждала, что не уважает бойцов СВО, заявив, что их ждет только одна судьба — смерть. Стримерша также допустила оскорбления и нецензурную лексику в адрес военнослужащих. Трансляцию в этот момент смотрели несколько сотен человек.
Уже утром пятницы, 22 марта, следователи объявили, что проведут в отношении дончанки процессуальную доследственную проверку по факту оскорбления участников СВО, выполняющих свой долг по защите государства и его населения.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказано в сообщении.
Ранее в Ростовской области 20 жителей осудили за распространение фейков об армии и военных.