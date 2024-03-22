Число аномально жарких дней в Ростове выросло вдвое за 70 лет

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В марте «Яндекс» представил отчет по исследованиям данных Всемирной метеорологической организации. По словам аналитиков, прошлый год для мира оказался самым жарким за всю историю метеонаблюдений, хотя в России абсолютные рекорды жары пока удерживает 2020-й год.
Аналитики отмечают, что с 1950-х годов в России стало значительно жарче. Средняя температура выросла примерно на 2,4 градуса, а в 2020-м году — на 3,6 градуса. Вместе с этим аналитики сообщают, что в ЮФО за последние десять лет средняя температура увеличилась на 2,2 °C.
Кроме того, если говорить о погоде в Ростове, то за последние 70 лет количество дней с температурой ниже нуля градусов сократилось вдвое — до 13%, а вот жарких дней стало значительно больше. Так, согласно диаграммам, за последние 20 лет стало больше весенних дней с температурой выше +15 и +25 градусов, летом же становится все меньше дней с прохладной погодой, а осенью в Ростове стало больше дней с температурой выше +25 градусов. Тенденция наблюдается с 2020 года. При этом в 2020–2021 году в Ростове фиксировали рекорды жары, когда температура воздуха поднималась выше +40°C.
Аналитики добавили, что за последние четыре года количество дней с аномальной жарой в Ростове приблизилось к 100 дням, в то время как аномально холодных дней стало не больше 20 в год. Увеличилось и количество осадков: теперь в городе чаще льют дожди, а снега стало немного больше, чем в 50-х годах прошлого века.
Напомним, в 2024 году синоптики зафиксировали аномальное количество осадков, выпавших с ноября 2023 года.