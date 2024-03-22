Число аномально жарких дней в Ростове выросло вдвое за 70 лет

Кроме того, если говорить о погоде в Ростове, то за последние 70 лет количество дней с температурой ниже нуля градусов сократилось вдвое — до 13%, а вот жарких дней стало значительно больше. Так, согласно диаграммам, за последние 20 лет стало больше весенних дней с температурой выше +15 и +25 градусов, летом же становится все меньше дней с прохладной погодой, а осенью в Ростове стало больше дней с температурой выше +25 градусов. Тенденция наблюдается с 2020 года. При этом в 2020–2021 году в Ростове фиксировали рекорды жары, когда температура воздуха поднималась выше +40°C.