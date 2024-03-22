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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В Ростове в апреле введут массовые ограничения движения машин по городу

Десятки улиц перекроют в Ростове для водителей с апреля

22 марта 2024, 11:21
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове в апреле введут массовые ограничения движения машин по городу
В Ростове с начала апреля ограничат проезд на десятках улиц, информацию об этом предоставил департамент автодорог.

Сотрудники администрации объявили, что в апреле планируется ввести массовые и долгосрочные ограничения проезда по части улиц Ростова.

Так с 8 апреля из-за реконструкции водопровода прекратят движение автомобилей по улице Иловайской в границах Вавилова и Технологического. Ограничения будут действовать до 26 июля.

Кроме того, с 8 апреля по той же причине ограничат движение автомобилей по восточной стороне улицы Павлова между Доватора и Ленточной, однако ремонт обещают закончить на месяц раньше — 26 июня.

Реконструкция последнего водопровода по улице Ленточной продлится с 8 апреля по 25 августа, все это время будет прекращено движение транспорта в границах Павлова и Предботанической.

Также с 10 апреля по 30 июля из-за работ на теплосетях ограничат движение по переулку Ашхабадскому от дома №1 до 1А, по той же причине с 10 апреля по 31 мая ограничат проезд автомобилей по улице Обороны между проспектом Буденновским и улице Обороны, 51 и по улице Ярослава Галана от дома №8 до улицы Кропоткина.

В Ростове ограничат проезд по Доватора из-за строительства «Западной хорды»
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С 13 апреля введут бессрочное изменение схемы движения на улице Вересаева, где ограничат скорость движения автомобилей до 40 километров в час.С 13 апреля введут бессрочное изменение схемы движения на улице Вересаева, где ограничат скорость движения автомобилей до 40 километров в час.
С 13 апреля введут бессрочное изменение схемы движения на улице Вересаева, где ограничат скорость движения автомобилей до 40 километров в час.
Фото: rostov-gorod.ru

С 13 апреля введут бессрочное изменение схемы движения на улице Вересаева, где ограничат скорость движения автомобилей до 40 километров в час. Участок ограничений скорости расположен между Вересаева, 98 и 101/3с2.

Также с 13 апреля по 15 июня рабочие будут заниматься реконструкцией водопровода на улице Атарбекова, а потому движение транспорта будут ограничивать поэтапно на участке между домами №54 и 77.

Самые долгосрочные ограничения будут действовать с 16 апреля по 30 ноября из-за второго этапа модернизации теплосетей на улице 2-й Краснодарской в границах от 2-й Краснодарской, 169Бс1 до Малиновского, от 2-й Краснодарской, 163 до дома №86, а также от дома №129 до улицы Сказочной.

Ранее в Ростове собрались ограничить движение по улицам в центре города на полгода.

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