Десятки улиц перекроют в Ростове для водителей с апреля

Также с 10 апреля по 30 июля из-за работ на теплосетях ограничат движение по переулку Ашхабадскому от дома №1 до 1А, по той же причине с 10 апреля по 31 мая ограничат проезд автомобилей по улице Обороны между проспектом Буденновским и улице Обороны, 51 и по улице Ярослава Галана от дома №8 до улицы Кропоткина.