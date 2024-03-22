rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:29

Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

Updated Сегодня, 15:31

Жительница Батайска осталась без крыши над головой после обрушения собственного дома

Дом обрушился в Батайске из-за постоянных подтоплений

22 марта 2024, 15:29
Фото: 1MI
Жительница Батайска осталась без крыши над головой после обрушения собственного дома
Жительница Батайска осталась без крыши над головой после обрушения собственного дома, пишет Telegram-канал «Батайск город».

Происшествие случилось на улице Половинко. Там у частного жилого дома обрушилась стена. Под завалами оказалась мебель и личные вещи.

В доме проживала одна женщина. К счастью, она в результате инцидента не пострадала.

Сейчас разбирают завалы дома. Существует угроза обрушения другой части дома на соседний.

Ученые прогнозируют подтопления в Ростовской области в марте
Узнать подробнее

Местные жители главной причиной ситуации называют регулярные подтопления грунтовыми водами.

«Весь год стоит вода», «Этот дом еще бы стоял, если бы воды не было», — сетуют горожане.

Ранее по этой же причине могилы затопило на кладбище рядом с Батайском. Люди жаловались, что из-за влаги рушатся памятники на погосте.

Читайте также:
Памятники рассыпаются в труху: могилы затопило на кладбище рядом с БатайскомВ Ростовской области затопило автомобильный мост в Неклиновском районеДо 100 тысяч выплатят пострадавшим от февральского затопления в Ростовской области
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Батайск#Подтопления#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове стримерша оскорбила военных, а власти не теряют надежды вырастить лаванду
Сегодня, 15:50
Жителей Ростовской области предупредили о смертельной опасности в лесах и парках
Сегодня, 09:11
Блогера из Ростовской области проверит Следком после стрима об СВО
Сегодня, 09:09
Зарплата ростовских таксистов оказалась ниже средних по РФ
Сегодня, 08:24
Число аномально жарких дней в Ростове выросло вдвое за 70 лет
Сегодня, 07:54
Температурные «качели» и дожди надвигаются на Ростовскую область с 22 марта
Сегодня, 06:35
"