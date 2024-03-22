Дом обрушился в Батайске из-за постоянных подтоплений

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Происшествие случилось на улице Половинко. Там у частного жилого дома обрушилась стена. Под завалами оказалась мебель и личные вещи.
В доме проживала одна женщина. К счастью, она в результате инцидента не пострадала.
Сейчас разбирают завалы дома. Существует угроза обрушения другой части дома на соседний.
Местные жители главной причиной ситуации называют регулярные подтопления грунтовыми водами.
«Весь год стоит вода», «Этот дом еще бы стоял, если бы воды не было», — сетуют горожане.
Ранее по этой же причине могилы затопило на кладбище рядом с Батайском. Люди жаловались, что из-за влаги рушатся памятники на погосте.