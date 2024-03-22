Донские предприятия ЖКХ не заплатили за газ свыше 720 млн рублей

В пятницу, 22 марта, в донском правительстве провели совещание, посвященное вопросу долгов за газ, накопленных предприятиями ЖКХ в Ростовской области. На совещании отметили, что теплоснабжающие организации Ростовской области подходят к завершению отопительного сезона 2023–2024 года, за время которого долги компаний перед «Газпромом» удалось снизить до 721,4 миллиона рублей.