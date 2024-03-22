Донские предприятия ЖКХ не заплатили за газ свыше 720 млн рублей

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В пятницу, 22 марта, в донском правительстве провели совещание, посвященное вопросу долгов за газ, накопленных предприятиями ЖКХ в Ростовской области. На совещании отметили, что теплоснабжающие организации Ростовской области подходят к завершению отопительного сезона 2023–2024 года, за время которого долги компаний перед «Газпромом» удалось снизить до 721,4 миллиона рублей.
По данным «Газпрома», к 1 марта задолженность ТСО сократилась на 154 миллиона рублей (-17,6%) по отношению к аналогичному периоду 2023 года. При этом предприятиями с самыми крупными долгами оказались филиал ООО «Сириус» в Новочеркасске с азовским МУП «Теплоэнерго», новошахтинским МП «ККТС», шахтинским ООО «РГШ» и таганрогским МУП «Городское хозяйство».
Заместитель гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» Павел Бережной добавил, что компания ведет постоянную работу с должниками, в том числе применяет в отношении них штрафы, пени и обращается в суд для взыскания долга.
Напомним, в прошлом году власти Ростова отказались от своей доли акций в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», общее число акций превысило 142 тысячи единиц.
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