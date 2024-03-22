rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Экс-начальник отдела полиции стал гендиректором ФК «Чайка» на Дону

Экс-начальник отдела полиции стал гендиректором ФК «Чайка» на Дону

22 марта 2024, 11:39
Фото: ФК «Чайка»
Экс-начальник отдела полиции стал гендиректором ФК «Чайка» на Дону
Экс-начальник отдела ГУ МВД РФ ОБЭП по Ростовской области полковник Игорь Гончаров стал генеральным директором ФК «Чайка», пишет Donnews.

На сайте команды говорится, что с этого поста ушел Максим Пономарев, который находился в системе клуба с 2018 года. Пост гендиректора он занимал с 2020 года.

Известно, что клуб и Пономарев расторгли трудовой договор. Но о причинах такого решения информации нет.

Тренер ФК «Ростов» Карпин оказался шокирован смертью Уткина
Узнать подробнее

Теперь издание написало, что вакантное место занял Гончаров, который ранее профессионально занимался мини-футболом. Он становился чемпионом страны в составе одного из клубов.

«Гончаров в прошлом году играл за ФК „Чайка“ в турнире по мини-футболу в возрастной категории „45 плюс“ и был признан лучшим игроком», — говорится в публикации.

Добавим, что официальной информации о назначении не поступало, она уточняется.

Ранее футбольный клуб СКА Ростов уволил игрока после слитых 5 миллионов рублей на ставках.

Читайте также:
Тренер ФК «Ростов» Карпин оказался шокирован смертью УткинаФанат судится с ФК «Ростов» за запрет приходить на матчи с яблоком и шоколадкойВ день первого матча ФК «Ростов» изменят работу общественного транспорта
#Общество#Спорт#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Футбол#Полиция#Дон#ФК Чайка
Подпишитесь
Два начальника в ростовской администрации попали под служебную проверку
Сегодня, 07:03
Жителей Ростовской области предупредили о смертельной опасности в лесах и парках
Сегодня, 09:11
Блогера из Ростовской области проверит Следком после стрима об СВО
Сегодня, 09:09
Зарплата ростовских таксистов оказалась ниже средних по РФ
Сегодня, 08:24
Число аномально жарких дней в Ростове выросло вдвое за 70 лет
Сегодня, 07:54
Температурные «качели» и дожди надвигаются на Ростовскую область с 22 марта
Сегодня, 06:35
"