Экс-начальник отдела полиции стал гендиректором ФК «Чайка» на Дону

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
На сайте команды говорится, что с этого поста ушел Максим Пономарев, который находился в системе клуба с 2018 года. Пост гендиректора он занимал с 2020 года.
Известно, что клуб и Пономарев расторгли трудовой договор. Но о причинах такого решения информации нет.
Теперь издание написало, что вакантное место занял Гончаров, который ранее профессионально занимался мини-футболом. Он становился чемпионом страны в составе одного из клубов.
«Гончаров в прошлом году играл за ФК „Чайка“ в турнире по мини-футболу в возрастной категории „45 плюс“ и был признан лучшим игроком», — говорится в публикации.
Добавим, что официальной информации о назначении не поступало, она уточняется.
Ранее футбольный клуб СКА Ростов уволил игрока после слитых 5 миллионов рублей на ставках.