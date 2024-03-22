Экс-полицейский получил три года за «крышевание» донских предпринимателей

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В пятницу, 22 марта, на основании материалов ФСБ вынесли приговор бывшему сотруднику полиции по Родионово-Несветайскому району, обвиняемому в получении взяток от местных бизнесменов.
По предварительной информации, Максим Анисимов занимал должность оперуполномоченного Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России в Родионово-Несветайском районе, когда начал осуществлять незаконную деятельность. Сотрудники ФСБ задержали мужчины в прошлом году при получении взятки размером 20 тысяч рублей от местного бизнесмена. Такой тариф ежемесячной «платы» Анисимов установил за свои услуги покровителя, пообещав предпринимателям игнорировать возможные нарушения и решать проблемы, возникшие при ведении бизнеса.
В итоге Красносулинский районный суд признал Анисимова виновным во взяточничестве, назначив ему наказание три года лишения свободы условно и штраф в размере 120 тысяч рублей.
Ранее дончанина посадили на пять лет за взятку главному архитектору Таганрога.