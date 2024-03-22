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Экс-полицейский получил три года за «крышевание» донских предпринимателей за взятки

Экс-полицейский получил три года за «крышевание» донских предпринимателей

22 марта 2024, 11:19
Фото: rostov-gorod.ru / для иллюстрации
Экс-полицейский получил три года за «крышевание» донских предпринимателей за взятки

Сотруднику МВД из Ростовской области дали три года за взятки от бизнесменов

В Ростовской области вынесли приговор бывшему сотруднику управления по борьбе с коррупцией, который брал взятки за «крышу» от предпринимателей, подробности рассказали в пресс-службе УФСБ региона.

В пятницу, 22 марта, на основании материалов ФСБ вынесли приговор бывшему сотруднику полиции по Родионово-Несветайскому району, обвиняемому в получении взяток от местных бизнесменов.

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По предварительной информации, Максим Анисимов занимал должность оперуполномоченного Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России в Родионово-Несветайском районе, когда начал осуществлять незаконную деятельность. Сотрудники ФСБ задержали мужчины в прошлом году при получении взятки размером 20 тысяч рублей от местного бизнесмена. Такой тариф ежемесячной «платы» Анисимов установил за свои услуги покровителя, пообещав предпринимателям игнорировать возможные нарушения и решать проблемы, возникшие при ведении бизнеса.

В итоге Красносулинский районный суд признал Анисимова виновным во взяточничестве, назначив ему наказание три года лишения свободы условно и штраф в размере 120 тысяч рублей.

Ранее дончанина посадили на пять лет за взятку главному архитектору Таганрога.

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