Экс-полицейский получил три года за «крышевание» донских предпринимателей

По предварительной информации, Максим Анисимов занимал должность оперуполномоченного Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России в Родионово-Несветайском районе, когда начал осуществлять незаконную деятельность. Сотрудники ФСБ задержали мужчины в прошлом году при получении взятки размером 20 тысяч рублей от местного бизнесмена. Такой тариф ежемесячной «платы» Анисимов установил за свои услуги покровителя, пообещав предпринимателям игнорировать возможные нарушения и решать проблемы, возникшие при ведении бизнеса.