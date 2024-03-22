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Published Сегодня, 19:35

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Эксперт рассказал, как защитить Ростов после произошедшего в «Крокус Сити Холле»

Эксперт рассказал, как защитить Ростов после стрельбы в «Крокус сити холле»

22 марта 2024, 19:35
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, как защитить Ростов после произошедшего в «Крокус Сити Холле»
Теракты периодически происходят в любой стране. Это реалии из жизни. Но чтобы им эффективно противостоять, в том числе и в Ростове, необходимо принять две важные меры, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус сити холле», люди в камуфляже открыли стрельбу. По информации Telegram-канала «112» погибло 40 человек, больше сотни ранены.

«На мой взгляд, для того, чтобы эффективно противостоять терактам, прежде всего, нужно отменить мораторий на смертную казнь. Этот мораторий в нашей стране мы вводили в мутные 90-е годы, когда ориентировались на Европу и западные псевдоценности. По факту мы должны вернуться к нормальной практике сильных и суверенных государств, которые беспощадно наказывают преступников, совершивших преступления против своих граждан», — отмечает Александр Сухарь.

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Второй мерой политолог предлагает ввести ограничения на проведение масштабных мероприятий. Спикер напоминает, что Россия проводит СВО.

«Естественно, высока вероятность, что наши недруги, которых у нас не мало и на Западе, и на Украине, готовы приложить большие усилия. У наших врагов есть средства, чтобы так или иначе раскачивать ситуацию в нашей стране. В том числе, и через теракты. Поэтому проведение массовых мероприятий следует сокращать, сосредоточиваясь в большей мере на основной нашей задаче — победе над нацизмом и нашими недругами, которые его поддерживают», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, как высказался донской губернатор после произошедшего в «Крокус Сити Холле».

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