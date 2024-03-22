Эксперт рассказал, как защитить Ростов после стрельбы в «Крокус сити холле»

«Естественно, высока вероятность, что наши недруги, которых у нас не мало и на Западе, и на Украине, готовы приложить большие усилия. У наших врагов есть средства, чтобы так или иначе раскачивать ситуацию в нашей стране. В том числе, и через теракты. Поэтому проведение массовых мероприятий следует сокращать, сосредоточиваясь в большей мере на основной нашей задаче — победе над нацизмом и нашими недругами, которые его поддерживают», — резюмирует политолог.