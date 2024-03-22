Эксперт рассказал, как защитить Ростов после стрельбы в «Крокус сити холле»

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:37
Updated Сегодня, 19:37
Напомним, что перед концертом группы «Пикник» в подмосковном «Крокус сити холле», люди в камуфляже открыли стрельбу. По информации Telegram-канала «112» погибло 40 человек, больше сотни ранены.
«На мой взгляд, для того, чтобы эффективно противостоять терактам, прежде всего, нужно отменить мораторий на смертную казнь. Этот мораторий в нашей стране мы вводили в мутные 90-е годы, когда ориентировались на Европу и западные псевдоценности. По факту мы должны вернуться к нормальной практике сильных и суверенных государств, которые беспощадно наказывают преступников, совершивших преступления против своих граждан», — отмечает Александр Сухарь.
Второй мерой политолог предлагает ввести ограничения на проведение масштабных мероприятий. Спикер напоминает, что Россия проводит СВО.
«Естественно, высока вероятность, что наши недруги, которых у нас не мало и на Западе, и на Украине, готовы приложить большие усилия. У наших врагов есть средства, чтобы так или иначе раскачивать ситуацию в нашей стране. В том числе, и через теракты. Поэтому проведение массовых мероприятий следует сокращать, сосредоточиваясь в большей мере на основной нашей задаче — победе над нацизмом и нашими недругами, которые его поддерживают», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, как высказался донской губернатор после произошедшего в «Крокус Сити Холле».