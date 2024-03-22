Эксперты обсудили методы борьбы с туберкулёзом в России

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В преддверии Международного дня борьбы с туберкулёзом ведущие специалисты обсудили достижения в этой области, очертили круг проблем и наметили векторы развития.
Заболеваемость снижается, но проблемы есть
Туберкулёз продолжает оставаться большой социальной и медицинской проблемой. В последнее время с точки зрения борьбы с этим заболеванием были серьёзные вызовы — это и пандемия COVID-19, и СВО. Тем не менее, фтизиатрическая служба отметила окончание 2023 года очередными успехами.
Как отметила директор Департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Инна Куликова, за последние 20 лет в России удалось в 3 раза снизить заболеваемость туберкулёзом во всех возрастных группах и более чем в 6 раз снизить смертность от туберкулёза. При этом остаются важные проблемы, требующие решения, — это сочетание туберкулёза и ВИЧ-инфекции, а также туберкулёз с множественной лекарственной устойчивостью.
На высоком уровне в стране налажен мониторинг больных туберкулёзом. Ведётся федеральный регистр таких пациентов, где содержатся персонифицированные данные на всех пациентов и динамика их наблюдения и лечения. В условиях санкций были предприняты все необходимые меры, и с производством препаратов, используемых при лечении туберкулёза, на сегодняшний день проблем нет.
Новые вызовы для медиков
Помимо пандемии коронавируса, последствия которой значительно увеличили долю населения, попадающую в группу риска по туберкулёзу, в последние два года ещё одним негативным фактором для развития туберкулеза стала СВО. О работе в непростых условиях в прифронтовых территориях рассказал главврач Республиканской клинической туберкулёзной больницы Минздрава ДНР Владимир Мозговой.
— Боевые действия, миграция гражданского населения — серьёзные факторы риска, — подчеркнул Владимир Мозговой. — Наши доктора и медицинские специалисты в очень непростых условиях продолжают делать свою работу, выполняя свой долг и своё призвание.
В то же время рост заболеваемости туберкулёзом в ДНР в последние два года связан с повышением качества выявления туберкулезной инфекции. Так, для диагностики детей стал применяться тест с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест), что позволило выявить большее количество детей, нуждающихся в профилактических мероприятиях и лечении.
Грамотная диагностика — ключ к здоровью
Что касается дальнейшего развития методов выявления туберкулёза, то стоит отметить, что в систему ранней диагностики во всех субъектах теперь включают возможности искусственного интеллекта. С его помощью расшифровывают флюорограммы и получают необходимую информацию для постановки диагноза.
Большое внимание уделяется раннему выявлению туберкулёза у детей Начиная с возраста одного года, ребёнку делают пробу Манту, а с 8 лет применяют пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, благодаря которой удаётся избежать ложноположительных результатов, снизить нагрузку на медицинские организации и уберечь детей от ненужного дообследования и химиопрофилактики.
К слову, скрининговые тесты были и остаются российскими, и даже ВОЗ рекомендует их применять, поэтому в этом направлении никакого импортозамещения не требовалось, а западные санкции никак не повлияли на состояние этой сферы. В то же время в сегменте медицинского оборудования акцент сейчас делается именно на отечественные устройства. И это ещё одна точка приложения усилий в вопросе развития российской медицины как в отдельных областях, так и в целом.
— Заболеваемость и смертность от туберкулёза в последние годы снижается большими темпами, — отмечает главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава РФ, директор НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Ирина Васильева. — Мы живём в эпоху повышенных рисков туберкулёза, и перед нами сейчас стоит глобальная задача — повышение продолжительности жизни. Поэтому совместно с Минздравом был разработан план действий по борьбе с туберкулёзом. И пока по снижению показателей смертности и заболеваемости мы идём с опережением.
По словам Ирины Васильевой, сегодня нужно в том числе уделить большее внимание эффективности лечения. Наиболее проблемными регионами остаются Дальний Восток, Урал и Сибирь. В то же время в Центральной России, на Юге и в Северо-Западном федеральном округе отмечается благоприятная обстановка.
Также Васильева отметила, что последствия ковида до сих пор ощущаются, и пандемия бесследно не прошла. Поэтому в группу риска внесены в том числе те пациенты, которые перенесли коронавирус в тяжёлой форме. Помимо этого, в группе риска находятся люди с ВИЧ-инфекцией, сахарным диабетом, хроническими и аутоиммунными заболеваниями.
Проверенные и новейшие методы защиты
Традиционно на протяжении многих лет проводится вакцинопрофилактика у детей. Но ВОЗ отмечает, что требуется создание новых вакцин, потому что существующие прививки защищают от тяжёлых форм заболевания, но не исключают заражение полностью. И российские учёные уже создали две такие вакцины, которые сейчас находятся на стадии клинических испытаний.
Главный детский аллерголог-иммунолог Московской области, профессор Андрей Продеус акцентирует внимание на том, что очень важно выявлять болезнь до её клинических проявлений. «У нас есть ряд программ, в рамках которой мы совместно с фтизиатрами и иммунологами устанавливаем, каким группам пациентов необходим особенно тщательный контроль» — отметил специалист. Он также добавил, что подходы к выявлению туберкулезной инфекции у детей совершенствуются, что находит отражение в нормативных документах. «В феврале 2024 года вышли новые клинические рекомендации „Латентная туберкулезная инфекция у детей“, где у детей до 7-ми лет после установления первичного инфицирования по пробе Манту в скрининге может использоваться „Диаскинтест“, а у детей с нарушением иммунного ответа для раннего выявления туберкулеза могут использоваться современные лабораторные иммунологические тесты по методике ELISPOT».
Кроме того, Продеус озвучил ещё одну серьёзную проблему на сегодняшний день, напрямую влияющую на здоровье нации. По его словам, в России в последние годы становится всё больше антипрививочников, что затрудняет работу с юными пациентами и с их родителями. А ведь предотвратить заболевание с помощью вакцины или выявить его на этапе латентного течения с применением иммунологических тестов намного проще, чем затем его лечить. Понимание этой простой истины тоже существенно бы помогло в борьбе со многими инфекционными заболеваниями, в том числе с туберкулёзом.