Глава Минстроя Ростовской области стал жертвой кибермошенников

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Он рассказал об участившихся случаях, когда от его имени распространяют СМС-сообщения. Кроме того, аферисты создают аккаунты в социальных сетях.
«Будьте внимательны и критичны к подобной информации. Напоминаю, что все официальные заявления, сообщения и решения публикуются только на проверенных каналах», — уточнил министр.
Всегда лучше проверять информацию через официальные источники, если возникают сомнения.
Чтобы избежать мошенничества, не рекомендуется переходить по подозрительным ссылкам или раскрывать личные данные в ответ на непроверенные сообщения.
Ранее хакер рассказал, как уберечь свою SIM-карту от кражи мошенниками.