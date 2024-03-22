rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:43

Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Глава Минстроя Ростовской области Сильвестров стал жертвой кибермошенников

Глава Минстроя Ростовской области стал жертвой кибермошенников

22 марта 2024, 10:43
Фото: donland.ru
Глава Минстроя Ростовской области Сильвестров стал жертвой кибермошенников
В Ростовской области мошенники пытаются обманывать людей от имени главы Минстроя региона Юрия Сильвестрова, сообщил министр в соцсетях.

Он рассказал об участившихся случаях, когда от его имени распространяют СМС-сообщения. Кроме того, аферисты создают аккаунты в социальных сетях.

«Будьте внимательны и критичны к подобной информации. Напоминаю, что все официальные заявления, сообщения и решения публикуются только на проверенных каналах», — уточнил министр.

В Ростовской области жители боятся мошенников и готовятся к потеплению
Узнать подробнее

Всегда лучше проверять информацию через официальные источники, если возникают сомнения.

Чтобы избежать мошенничества, не рекомендуется переходить по подозрительным ссылкам или раскрывать личные данные в ответ на непроверенные сообщения.

Ранее хакер рассказал, как уберечь свою SIM-карту от кражи мошенниками.

Читайте также:
Хакер рассказал, как уберечь свою SIM-карту от кражи мошенникамиВ Ростовской области жители боятся мошенников и готовятся к потеплениюХакер рассказал, как мошенники крадут номера ростовчан для доступа в онлайн-банк
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия#Минстрой#Кибермошенники
Подпишитесь
Два начальника в ростовской администрации попали под служебную проверку
Сегодня, 07:03
Жителей Ростовской области предупредили о смертельной опасности в лесах и парках
Сегодня, 09:11
Блогера из Ростовской области проверит Следком после стрима об СВО
Сегодня, 09:09
Зарплата ростовских таксистов оказалась ниже средних по РФ
Сегодня, 08:24
Число аномально жарких дней в Ростове выросло вдвое за 70 лет
Сегодня, 07:54
Температурные «качели» и дожди надвигаются на Ростовскую область с 22 марта
Сегодня, 06:35
"