Глава Ростовской области сделал заявление после теракта в «Крокус сити холле»

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Напомним несколько неизвестных открыли стрельбу из автоматов по зрительному залу в «Крокус сити холле» в Москве, где должен был начаться концерт группы «Пикник». После этого террористы подожги зал. В настоящее время сообщается о порядка 40 погибших и 130 раненных. В горящем здании все еще остаются люди.
Голубев назвал произошедшее чудовищной трагедией. «Терроризму нет и не может быть никаких оправданий. Где бы он ни проявил свою подлую сущность — на Донбассе, в Белгороде или в Крокусе. Нелюди за это обязательно ответят!».
Губернатор также призвал жителей Ростовской области быть внимательными и осторожными!