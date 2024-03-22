Глава Ростовской области сделал заявление после теракта в «Крокус сити холле»

Напомним несколько неизвестных открыли стрельбу из автоматов по зрительному залу в «Крокус сити холле» в Москве, где должен был начаться концерт группы «Пикник». После этого террористы подожги зал. В настоящее время сообщается о порядка 40 погибших и 130 раненных. В горящем здании все еще остаются люди.