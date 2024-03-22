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Глава Ростовской области сделал заявление после теракта в «Крокус сити холле»

Глава Ростовской области сделал заявление после теракта в «Крокус сити холле»

22 марта 2024, 18:45
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области сделал заявление после теракта в «Крокус сити холле»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал жителей региона быть внимательными и осторожными после произошедшего в «Крокус сити холле» в Москве.

Напомним несколько неизвестных открыли стрельбу из автоматов по зрительному залу в «Крокус сити холле» в Москве, где должен был начаться концерт группы «Пикник». После этого террористы подожги зал. В настоящее время сообщается о порядка 40 погибших и 130 раненных. В горящем здании все еще остаются люди.

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Голубев назвал произошедшее чудовищной трагедией. «Терроризму нет и не может быть никаких оправданий. Где бы он ни проявил свою подлую сущность — на Донбассе, в Белгороде или в Крокусе. Нелюди за это обязательно ответят!».

Губернатор также призвал жителей Ростовской области быть внимательными и осторожными!

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