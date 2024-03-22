Голубев отменил в Ростовской области все массовые мероприятия на выходных

Напомним, теракт в подмосковном «Крокус сити холе» произошел вечером 22 марта. Там планировался концерт группы «Пикник». Перед началом меропрития внутрь вошли вооруженные люди в камуфляже. Они открыли стрельбу из автомата, а затем подожгли здание.