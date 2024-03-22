Голубев отменил в Ростовской области все массовые мероприятия на выходных

Posted Сегодня, 20:20
Published Сегодня, 20:20
Modified Сегодня, 20:22
Updated Сегодня, 20:22
Также глава региона высказал соболезнования все родственникам погибших в теракте, а также пожелал выздоровления пострадавшим.
«Думаю, все жители Ростовской области с пониманием воспримут принятое мною решение об отмене увеселительных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные», — написал губернатор.
Ранее сообщалось, что ростовские вузы отменили массовые мероприятия из-за теракта в «Крокусе». Также переведены в дистанционный формат занятия.
Напомним, теракт в подмосковном «Крокус сити холе» произошел вечером 22 марта. Там планировался концерт группы «Пикник». Перед началом меропрития внутрь вошли вооруженные люди в камуфляже. Они открыли стрельбу из автомата, а затем подожгли здание.