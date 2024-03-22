rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:20

Published Сегодня, 20:20

Modified Сегодня, 20:22

Updated Сегодня, 20:22

Голубев отменил в Ростовской области все массовые мероприятия на выходных

Голубев отменил в Ростовской области все массовые мероприятия на выходных

22 марта 2024, 20:20
Фото: donland
Голубев отменил в Ростовской области все массовые мероприятия на выходных
После трагедии в «Крокусе» в Ростовской области отменены все массовые спортивные и культурные мероприятия, заявил губернатор Василий Голубев.

Также глава региона высказал соболезнования все родственникам погибших в теракте, а также пожелал выздоровления пострадавшим.

Эксперт рассказал, как защитить Ростов после стрельбы в «Крокус сити холле»
Узнать подробнее

«Думаю, все жители Ростовской области с пониманием воспримут принятое мною решение об отмене увеселительных, культурно-массовых и спортивных мероприятий в регионе в эти выходные», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что ростовские вузы отменили массовые мероприятия из-за теракта в «Крокусе». Также переведены в дистанционный формат занятия.

Напомним, теракт в подмосковном «Крокус сити холе» произошел вечером 22 марта. Там планировался концерт группы «Пикник». Перед началом меропрития внутрь вошли вооруженные люди в камуфляже. Они открыли стрельбу из автомата, а затем подожгли здание.

Читайте также:
ЮФУ перешел на дистант после теракта в подмосковном «Крокус сити холле»В здании до сих пор люди: крыша рухнула в здании подмосковного «Крокуса»Политолог Сухарь заявил, что на концерте в «Крокус Сити Холле» были ростовчане
#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#Теракт#ЧП#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове стримерша оскорбила военных, а власти не теряют надежды вырастить лаванду
Сегодня, 15:50
Жителей Ростовской области предупредили о смертельной опасности в лесах и парках
Сегодня, 09:11
Блогера из Ростовской области проверит Следком после стрима об СВО
Сегодня, 09:09
Зарплата ростовских таксистов оказалась ниже средних по РФ
Сегодня, 08:24
Число аномально жарких дней в Ростове выросло вдвое за 70 лет
Сегодня, 07:54
Температурные «качели» и дожди надвигаются на Ростовскую область с 22 марта
Сегодня, 06:35
"