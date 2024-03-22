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Updated Сегодня, 18:45

Губернатор Подмосковья сообщили о 70 бригадах скорых у «Крокус сити холла»

Губернатор Подмосковья сообщили о 70 бригадах скорых у «Крокус сити холла»

22 марта 2024, 18:43
Фото: 1MI
Губернатор Подмосковья сообщили о 70 бригадах скорых у «Крокус сити холла»
СОБР работает на месте трагедии у «Крокус сити холла», сообщает глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Трагедия произошла сегодня на концертной площадке «Крокус сити холла». Там должен был состояться концерт группы «Пикник». Перед началом мероприятия неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматов, а затем устроили поджог. Сейчас здание «Крокуса» на треть охвачено огнем, полыхает крыша.

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Губернатор Подмосковья сообщили о 70 бригадах скорых у «Крокус сити холла»Губернатор Подмосковья сообщили о 70 бригадах скорых у «Крокус сити холла»
Губернатор Подмосковья сообщили о 70 бригадах скорых у «Крокус сити холла»
Фото: .me/vorobiev_live

На место выехал губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал, что работает СОБР. Порядка 70 бригад скорых оказывают помощь пострадавшим.

«На месте делается все для спасения людей», — говорит Воробьев.

По предварительным данным, около 40 человек погибли, порядка 100 ранены в «Крокус сити холл» в Москве.

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#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Происшествия
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