Губернатор Подмосковья сообщили о 70 бригадах скорых у «Крокус сити холла»

Трагедия произошла сегодня на концертной площадке «Крокус сити холла». Там должен был состояться концерт группы «Пикник». Перед началом мероприятия неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматов, а затем устроили поджог. Сейчас здание «Крокуса» на треть охвачено огнем, полыхает крыша.