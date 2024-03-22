Губернатор Подмосковья сообщили о 70 бригадах скорых у «Крокус сити холла»

Posted Сегодня, 18:43
Published Сегодня, 18:43
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Трагедия произошла сегодня на концертной площадке «Крокус сити холла». Там должен был состояться концерт группы «Пикник». Перед началом мероприятия неизвестные в камуфляже открыли стрельбу из автоматов, а затем устроили поджог. Сейчас здание «Крокуса» на треть охвачено огнем, полыхает крыша.
На место выехал губернатор Андрей Воробьев. Он рассказал, что работает СОБР. Порядка 70 бригад скорых оказывают помощь пострадавшим.
«На месте делается все для спасения людей», — говорит Воробьев.
По предварительным данным, около 40 человек погибли, порядка 100 ранены в «Крокус сити холл» в Москве.