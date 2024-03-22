Как в ростовской Нахичевани-на-Дону чтили русских писателей

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Юбилей Пушкина
Все началось с того, что в 1899 году на заседании городской Думы Нахичевани-на-Дону гласный М. Хлтчиев (Хлытчиев) заявил, что армянская община Дона не может остаться безучастной в торжествах, связанных со столетием Пушкина. В Нахичеванской-на-Дону городской Думе по предложению Хлтчиева была создана специальная комиссия, которая занималась подготовкой к юбилею великого русского поэта. И надо сказать, что юбилей Пушкина в Нахичевани отмечали особо торжественно.
Как пишет В. Б. Бархударян в монографии «История армянской колонии Новая Нахичевань», учащиеся городских училищ и школ организовали торжественный утренник. В день рождения Пушкина они получили в подарок от Нахичеванской Думы юбилейное издание однотомника произведений поэта. Чтобы увековечить память о великом поэте, городской библиотеке присвоили его имя.
В день юбилейного торжества, 6 июня 1899 года, Нахичевань-на-Дону была празднично убрана. Общество любителей драматического искусства Нахичевани осуществило постановку одного из произведений поэта, а также организовало театрализованные чтения.
Площадь Льва Толстого
Многие у нас в городе думают, что площадь имени Льва Толстого (бывшая Полицейская) в Нахичевани была названа после октябрьской революции 1917 года. Но это не так. Нахичеванцы переименовали Полицейскую площадь раньше. И решение это принималось в городской Думе.
Академик В. Б. Бархударян в монографии «История армянской колонии Новая Нахичевань» пишет: «Армянское общество Дона старательно готовилось отметить 80-летие со дня рождения Л. Н. Толстого. В 1908 году гласный Думы А. Салтыков предложил всенародно отметить юбилей великого писателя и в Новой Нахичевани и ознаменовать его каким-нибудь общественно полезным мероприятием. Это предложение было принято единогласно, и тут же была составлена телеграмма и отправлена великому писателю в Ясную Поляну. Думская сессия, заслушав доклад городского головы, находит, что в следующем учебном году в Нахичевани можно будет открыть начальную школу для мальчиков и девочек. Предусматривалось ученикам открывающейся школы подарить сборник рассказов Толстого. Член Думы Г. Чубарьян предлагает в честь великого писателя Полицейскую площадь в городе переименовать в площадь Льва Толстого, что также удостаивается одобрения собравшихся». (В.Б. Бархударян. «История армянской колонии Новая Нахичевань». Ереван. «Айастан». 1996. Стр. 298−299)
В решении нахичеванских гласных переименовать Полицейскую площадь города в площадь имени графа Толстого есть один интересный нюанс.
Дело в том, что Толстой был очень популярен в среде российской интеллигенции, но, как мы видим, его высоко ценили и любили также армяне. И это при том, что великого писателя можно назвать, говоря современным языком, диссидентом. Лев Николаевич Толстой за свои взгляды и философию был отлучен от Русской Православной церкви в 1901 году.
Но, несмотря на это, по инициативе Нахичеванской Думы в честь восьмидесятилетия знаменитого писателя принимается решение о том, что в городе должна появиться площадь, носящая его имя.
И в честь других великих русских писателей в Нахичевани проходили различные мероприятия. Так, например, в Нахичевани-на-Дону также торжественно отмечали 100-летие со дня рождения М. Ю. Лермонтова. По данным академика В. Б. Бархударяна, городская управа в 1914 году выделила четыре тысячи рублей на приобретение портретов поэта и распространение их среди населения. Нахичеванские газеты публиковали статьи о Михаиле Юрьевиче Лермонтове и его произведениях.
Донские армяне также особо отмечали 50-летие со дня смерти русских писателей Н. В. Гоголя и В. А. Жуковского.
Вообще, Нахичевань любили посещать известные поэты и писатели. Почему? Да потому что это был удивительно интересный город − пусть и армянский, но интернациональный по сути, со своим уникальным, непередаваемым колоритом. И именно этот колорит вдохновлял многих писателей, художников и других творческих людей.
Георгий Багдыков