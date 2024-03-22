Как в ростовской Нахичевани-на-Дону чтили русских писателей

Академик В. Б. Бархударян в монографии «История армянской колонии Новая Нахичевань» пишет: «Армянское общество Дона старательно готовилось отметить 80-летие со дня рождения Л. Н. Толстого. В 1908 году гласный Думы А. Салтыков предложил всенародно отметить юбилей великого писателя и в Новой Нахичевани и ознаменовать его каким-нибудь общественно полезным мероприятием. Это предложение было принято единогласно, и тут же была составлена телеграмма и отправлена великому писателю в Ясную Поляну. Думская сессия, заслушав доклад городского головы, находит, что в следующем учебном году в Нахичевани можно будет открыть начальную школу для мальчиков и девочек. Предусматривалось ученикам открывающейся школы подарить сборник рассказов Толстого. Член Думы Г. Чубарьян предлагает в честь великого писателя Полицейскую площадь в городе переименовать в площадь Льва Толстого, что также удостаивается одобрения собравшихся». (В.Б. Бархударян. «История армянской колонии Новая Нахичевань». Ереван. «Айастан». 1996. Стр. 298−299)