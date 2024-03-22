Клиенты Tele2 в Ростовской области активно пользуются удобным сервисом обмена минут

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Наибольшей популярностью при обмене пользовались трафик в популярных интернет-сервисах, фильмы в онлайн-кинотеатре и скидки на смартфоны.
В 2023 году количество клиентов Tele2, использующих возможность обменять минуты на различные бонусы и дополнительные сервисы выросло в Ростовской области в три раза по сравнению с 2022-м. При этом общее число операций увеличилось почти в четыре раза, а объем минут, использованных для обмена, — в 2,6 раза.
Количество лотов, которые можно выбирать для обмена на минуты, постоянно растет. В 2023 году клиенты Tele2 чаще предпочитали различные услуги, которые позволяют оптимизировать тариф: безлимитный трафик в популярных интернет-сервисах, в том числе «ВКонтакте» и YouTube. На втором месте по вотребованности — обмен на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink. На третьей строчке — скидки при покупке смартфонов, умных колонок и других устройств в салонах Tele2. Также были востребованы скидки на билеты в театры, кино, на концерты, выставки и бонусы для геймеров.
Ростовчане использовали возможность обмена минут не только дома, но и в поездках. Так, клиенты компании посещали санкт-петербургский музей современного искусства «Эрарта» и московский музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.
Возможность обменять минуты доступна всем абонентам компании. Выбрать оптимальные предложения можно в личном кабинете или в приложении «Мой Tele2».
Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:
«Tele2 стремится предлагать максимально выгодные условия для использования связи. В любой момент наши клиенты могут настроить тарифы под себя, увеличивая количество минут или гигабайтов, подключив дополнительные услуги. Еще одна приятная возможность — обмен неизрасходованных остатков на счету. Опираясь на свой вкус, абоненты могут выбрать не только онлайн-развлечения, но и офлайн форматы, которые мы реализуем благодаря многочисленным партнерам в разных городах страны. Мы видим, что эти возможности действительно полезны и интересны — их востребованность растет с каждым годом».