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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Клиенты Tele2 в Ростовской области активно пользуются удобным сервисом обмена минут

Клиенты Tele2 в Ростовской области активно пользуются удобным сервисом обмена минут

22 марта 2024, 11:58
Фото: Tele2
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Tele2 зафиксировала рост популярности обмена минут телефонных разговоров на другие услуги. В 2023 году клиенты оператора из Ростовской области поменяли 62 миллион минут.

Наибольшей популярностью при обмене пользовались трафик в популярных интернет-сервисах, фильмы в онлайн-кинотеатре и скидки на смартфоны.

В 2023 году количество клиентов Tele2, использующих возможность обменять минуты на различные бонусы и дополнительные сервисы выросло в Ростовской области в три раза по сравнению с 2022-м. При этом общее число операций увеличилось почти в четыре раза, а объем минут, использованных для обмена, — в 2,6 раза.

Количество лотов, которые можно выбирать для обмена на минуты, постоянно растет. В 2023 году клиенты Tele2 чаще предпочитали различные услуги, которые позволяют оптимизировать тариф: безлимитный трафик в популярных интернет-сервисах, в том числе «ВКонтакте» и YouTube. На втором месте по вотребованности — обмен на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink. На третьей строчке — скидки при покупке смартфонов, умных колонок и других устройств в салонах Tele2. Также были востребованы скидки на билеты в театры, кино, на концерты, выставки и бонусы для геймеров.

Ростовчане использовали возможность обмена минут не только дома, но и в поездках. Так, клиенты компании посещали санкт-петербургский музей современного искусства «Эрарта» и московский музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

Возможность обменять минуты доступна всем абонентам компании. Выбрать оптимальные предложения можно в личном кабинете или в приложении «Мой Tele2».

Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2:

«Tele2 стремится предлагать максимально выгодные условия для использования связи. В любой момент наши клиенты могут настроить тарифы под себя, увеличивая количество минут или гигабайтов, подключив дополнительные услуги. Еще одна приятная возможность — обмен неизрасходованных остатков на счету. Опираясь на свой вкус, абоненты могут выбрать не только онлайн-развлечения, но и офлайн форматы, которые мы реализуем благодаря многочисленным партнерам в разных городах страны. Мы видим, что эти возможности действительно полезны и интересны — их востребованность растет с каждым годом».

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