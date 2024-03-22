Клиенты Tele2 в Ростовской области активно пользуются удобным сервисом обмена минут

Количество лотов, которые можно выбирать для обмена на минуты, постоянно растет. В 2023 году клиенты Tele2 чаще предпочитали различные услуги, которые позволяют оптимизировать тариф: безлимитный трафик в популярных интернет-сервисах, в том числе «ВКонтакте» и YouTube. На втором месте по вотребованности — обмен на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink. На третьей строчке — скидки при покупке смартфонов, умных колонок и других устройств в салонах Tele2. Также были востребованы скидки на билеты в театры, кино, на концерты, выставки и бонусы для геймеров.