Компания «БАС» будет готовить специалистов для работы с дронами

В центре планируют формировать группы с разным уровнем начальной подготовки. В этом году начнется обучение специалистов по эксплуатации БАС массой 30 килограммов и менее. Документы на лицензирование образовательных процессов уже переданы в Рособрнадзор, заявил гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко. По его словам, на первом этапе в центре подготовят с нуля 90 человек, пишет newstracker.ru.