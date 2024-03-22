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Published Сегодня, 09:31

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Компания «БАС» будет готовить специалистов для работы с дронами

Компания «БАС» будет готовить специалистов для работы с дронами

22 марта 2024, 09:31
Фото: пресс-служба ООО «БАС»
Компания «БАС», созданная ключевыми участниками российского рынка беспилотной авиации (АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), создаст центр подготовки операторов самых востребованных типов беспилотников.

Учебное заведение откроют на базе компании-эксплуатанта, который располагает всеми ресурсами для качественной подготовки кадров: собственным флотом новейших дронов различного назначения, а также шоурумом для тренировок.

Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»
Алексей Варятченко, генеральный директор ООО «БАС»
Фото: пресс-служба ООО «БАС»

В центре планируют формировать группы с разным уровнем начальной подготовки. В этом году начнется обучение специалистов по эксплуатации БАС массой 30 килограммов и менее. Документы на лицензирование образовательных процессов уже переданы в Рособрнадзор, заявил гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко. По его словам, на первом этапе в центре подготовят с нуля 90 человек, пишет newstracker.ru.

После получения разрешений на ведение образовательной деятельности по программам профобучения и дополнительного профобразования центр займется оформлением разрешительных документов на работу по программам среднего профессионального образования.

По словам Алексея Варятченко, для успешной интеграции беспилотных систем в воздушное пространство компания ООО «БАС» уже в ближайшее время расширит географию деятельности и откроет филиалы в Татарстане, Башкирии, Якутии, Калужской и Томской областях. Там также будут готовить операторов дронов по программам столичного обучающего центра.

Варятченко отметил, что перед ООО «БАС» стоит важная задача подготовки кадров для российской беспилотной авиации. Компания-эксплуатант в первую очередь заинтересована в том, чтобы специалисты получили качественную подготовку и кадровый вопрос в отрасли был закрыт.

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