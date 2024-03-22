Компания «БАС» будет готовить специалистов для работы с дронами

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Учебное заведение откроют на базе компании-эксплуатанта, который располагает всеми ресурсами для качественной подготовки кадров: собственным флотом новейших дронов различного назначения, а также шоурумом для тренировок.
В центре планируют формировать группы с разным уровнем начальной подготовки. В этом году начнется обучение специалистов по эксплуатации БАС массой 30 килограммов и менее. Документы на лицензирование образовательных процессов уже переданы в Рособрнадзор, заявил гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко. По его словам, на первом этапе в центре подготовят с нуля 90 человек, пишет newstracker.ru.
После получения разрешений на ведение образовательной деятельности по программам профобучения и дополнительного профобразования центр займется оформлением разрешительных документов на работу по программам среднего профессионального образования.
По словам Алексея Варятченко, для успешной интеграции беспилотных систем в воздушное пространство компания ООО «БАС» уже в ближайшее время расширит географию деятельности и откроет филиалы в Татарстане, Башкирии, Якутии, Калужской и Томской областях. Там также будут готовить операторов дронов по программам столичного обучающего центра.
Варятченко отметил, что перед ООО «БАС» стоит важная задача подготовки кадров для российской беспилотной авиации. Компания-эксплуатант в первую очередь заинтересована в том, чтобы специалисты получили качественную подготовку и кадровый вопрос в отрасли был закрыт.