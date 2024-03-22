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Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Крыша «Крокус сити холл» в Москве стала обрушаться после взрыва и пожара

Крыша «Крокус сити холл» в Москве стала обрушаться после взрыва и пожара

22 марта 2024, 18:08
Фото: 1MI
Крыша «Крокус сити холл» в Москве стала обрушаться после взрыва и пожара
В здании «Крокус сити холл» начала обрушаться крыша, пишут «Вести».

Огонь охватил здание «Крокус Сити Холл» в Москве. СМИ сообщают, что его причиной могла стать граната или зажигательная шашка брошенная нападавшими. Там сегодня должен был пройти концерт группы «Пикник». Однако перед его началом внутри стрельбу открыли неизвестные в камуфляже. У них были при себе автоматы.

Очевидцы сообщают о взрыве и автоматных очередях в «Крокус Сити Холл» в Москве
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Крыша «Крокус сити холла» в Москве стала обрушаться после взрыва и пожара
Видео: 1MI

Дым от пожара в «Крокус Сити Холл» виден на несколько километров. Пожарные уже прибыли на место, но не могут приступить к тушению, так как ждут спецназ.

К «Крокус сити холл» направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи.

В «Крокусе» может оставаться около 100 человек. Часть могли укрыться на подземном этаже, а часть отрезаны огнем на четвертом этаже.

Обстановка на месте будет уточняться.

Ранее сообщалось о десяти погибших и 50 пострадавших в результате стрельбы в «Крокус сити холле».

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