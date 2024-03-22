Крыша «Крокус сити холл» в Москве стала обрушаться после взрыва и пожара

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Огонь охватил здание «Крокус Сити Холл» в Москве. СМИ сообщают, что его причиной могла стать граната или зажигательная шашка брошенная нападавшими. Там сегодня должен был пройти концерт группы «Пикник». Однако перед его началом внутри стрельбу открыли неизвестные в камуфляже. У них были при себе автоматы.
Дым от пожара в «Крокус Сити Холл» виден на несколько километров. Пожарные уже прибыли на место, но не могут приступить к тушению, так как ждут спецназ.
К «Крокус сити холл» направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи.
В «Крокусе» может оставаться около 100 человек. Часть могли укрыться на подземном этаже, а часть отрезаны огнем на четвертом этаже.
Обстановка на месте будет уточняться.
Ранее сообщалось о десяти погибших и 50 пострадавших в результате стрельбы в «Крокус сити холле».