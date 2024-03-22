Крыша «Крокус сити холл» в Москве стала обрушаться после взрыва и пожара

Огонь охватил здание «Крокус Сити Холл» в Москве. СМИ сообщают, что его причиной могла стать граната или зажигательная шашка брошенная нападавшими. Там сегодня должен был пройти концерт группы «Пикник». Однако перед его началом внутри стрельбу открыли неизвестные в камуфляже. У них были при себе автоматы.