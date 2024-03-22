Кусты засохли, а надежда — нет: Ростов в очередной раз закупит саженцы лаванды

Кусты лаванды в Ростове пытаются сажать регулярно, но они не приживаются. Так, лаванду высадили на Большой Садовой в 2022 году, но летом растения погибли. Тогда осенью подрядчик высадил новые растения взамен погибших, но и они не прижились. Глава администрации Алексей Логвиненко объяснил, что истинная причина гибели растений была в химикатах и сбросе смеси из снега, грязи и реагентов на клумбы.