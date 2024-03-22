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Кусты засохли, а надежда — нет: Ростов в очередной раз закупит саженцы лаванды

Кусты засохли, а надежда — нет: Ростов в очередной раз закупит саженцы лаванды

22 марта 2024, 10:10
Фото: rostov-gorod.ru / 1MI
Кусты засохли, а надежда — нет: Ростов в очередной раз закупит саженцы лаванды

Гибискус, гортензию и лаванду посадят в Ростове

В Ростове на закупку саженцев цветов и кустарников выделили около 128,2 миллиона рублей, сведения появились на портале госзакупок.

В четверг, 21 марта, департамент ЖКХ и энергетики Ростова опубликовал конкурс для поиска компании-поставщика растений для благоустройства городских территорий. Максимальная стоимость контракта оценили в 128,18 миллиона рублей.

За эти деньги подрядчик должен поставить депертаменту саженцы кустарников барбариса, гибискуса, гортензии, бирючины, кизильника, можжевельника, форзиции, а также цветов бадана, вейника, вероники, гипсофилы, ибериса, тимьяна, шалфея, флокса, бальзамина, тагетеса, настурции, львиного зева, остеоспермума, петунии и десятков других растений. Кроме прочих в списке числятся и саженцы лаванды.

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Свои предложения цен претенденты на контракт могут подать до 29 марта, победителя конкурса объявят 1 апреля. Срок исполнения контракта — до конца текущего года.

Напомним, в прошлом году на озеленение города департамент ЖКХ выделил 105 миллионов рублей.

Кусты лаванды в Ростове пытаются сажать регулярно, но они не приживаются. Так, лаванду высадили на Большой Садовой в 2022 году, но летом растения погибли. Тогда осенью подрядчик высадил новые растения взамен погибших, но и они не прижились. Глава администрации Алексей Логвиненко объяснил, что истинная причина гибели растений была в химикатах и сбросе смеси из снега, грязи и реагентов на клумбы.

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