Кусты засохли, а надежда — нет: Ростов в очередной раз закупит саженцы лаванды

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В четверг, 21 марта, департамент ЖКХ и энергетики Ростова опубликовал конкурс для поиска компании-поставщика растений для благоустройства городских территорий. Максимальная стоимость контракта оценили в 128,18 миллиона рублей.
За эти деньги подрядчик должен поставить депертаменту саженцы кустарников барбариса, гибискуса, гортензии, бирючины, кизильника, можжевельника, форзиции, а также цветов бадана, вейника, вероники, гипсофилы, ибериса, тимьяна, шалфея, флокса, бальзамина, тагетеса, настурции, львиного зева, остеоспермума, петунии и десятков других растений. Кроме прочих в списке числятся и саженцы лаванды.
Свои предложения цен претенденты на контракт могут подать до 29 марта, победителя конкурса объявят 1 апреля. Срок исполнения контракта — до конца текущего года.
Напомним, в прошлом году на озеленение города департамент ЖКХ выделил 105 миллионов рублей.
Кусты лаванды в Ростове пытаются сажать регулярно, но они не приживаются. Так, лаванду высадили на Большой Садовой в 2022 году, но летом растения погибли. Тогда осенью подрядчик высадил новые растения взамен погибших, но и они не прижились. Глава администрации Алексей Логвиненко объяснил, что истинная причина гибели растений была в химикатах и сбросе смеси из снега, грязи и реагентов на клумбы.