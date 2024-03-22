МСП Банк занял 6-е место по величине портфеля кредитов малому и среднему бизнесу

В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк отметил, что их команда активно работает над разработкой и более активным внедрением адресных продуктов, направленных на поддержку реального сектора экономики, включая высокотехнологические и производственные компании и предприятия в сфере туризма. В результате этой стратегии существенно изменилась структура кредитного портфеля банка: доля предприятий промышленного сектора составила 31% (прирост 56% по сравнению с 2022 годом), а организаций сферы услуг — 22% (рост на 48% по сравнению с 2022 годом).