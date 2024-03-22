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МСП Банк занял 6-е место по величине портфеля кредитов малому и среднему бизнесу

МСП Банк занял 6-е место по величине портфеля кредитов малому и среднему бизнесу

22 марта 2024, 08:34
Фото: 1MI
По итогам 2023 года кредитный портфель МСП Банка составил более 73 миллиардов рублей, что на 23,7% превышает показатели 2022 года.

По данным агентства «Эксперт РА», это позволило дочерней компании Корпорации МСП занять 6-е место в рейтинге кредитных организаций, активно финансирующих малый и средний бизнес, пишет gazeta.ru.

«Перед МСП Банком стояли две важные цели после его докапитализации на 9 млрд рублей в 2022 году. Первая — увеличение числа получателей поддержки и рост объема выдач в сочетании с положительными финансовыми результатами. Вторая цель — финансовая устойчивость при сохранении достаточности капитала. В 2022–2023 годах банк стал прибыльным и показал рост охвата и объема финансовой поддержки. Это произошло благодаря пересмотру внутренних процедур, совершенствованию скоринговой системы, запуску процесса цифровизации», — отметил генеральный директор Корпорации МСП и председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Он также добавил, что в планах на этот год рост кредитного портфеля не менее чем на 20%.

В свою очередь, председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк отметил, что их команда активно работает над разработкой и более активным внедрением адресных продуктов, направленных на поддержку реального сектора экономики, включая высокотехнологические и производственные компании и предприятия в сфере туризма. В результате этой стратегии существенно изменилась структура кредитного портфеля банка: доля предприятий промышленного сектора составила 31% (прирост 56% по сравнению с 2022 годом), а организаций сферы услуг — 22% (рост на 48% по сравнению с 2022 годом).

Кроме того, в прошлом году банк продемонстрировал самые высокие показатели чистой прибыли с 2018 года, достигнув отметки в 1,2 миллиарда рублей (рост на 45%). Следует отметить, что МСП Банк активно участвует в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным и курируемого первым заместителем председателя Правительства РФ Андреем Белоусовым.

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