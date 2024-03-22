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Published Сегодня, 13:00

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Updated Сегодня, 13:02

На ремонт дорог в Ростове выделят суммы, сравнимые с тратами перед ЧМ-2018

На ремонт дорог в Ростове выделят суммы, сравнимые с тратами перед ЧМ-2018

22 марта 2024, 13:00
Фото: Администрация Ростова
На ремонт дорог в Ростове выделят суммы, сравнимые с тратами перед ЧМ-2018
В Ростове к осени завершится масштабный ремонт дорог, рассказал градоначальник Алексей Логвиненко.

Жители Ростова попросили отремонтировать дороги на улицах Думенко и Цезаря Куникова. Первая не ремонтировалась больше 15 лет. Чтобы восстановить улицу Думенко, нужно потратить больше 36 миллионов рублей. Рабочим предстоит сделать новое основание, уложить асфальт, обустроить тротуар и многое другое.

Аналогичные работы нужно провести и на улице Цезаря Куникова. Ее не ремонтировали больше 12 лет. Правда, траты на выполнение работ там меньше — 19,2 миллиона рублей.

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Фото: Администрация Ростова

Жителям Ростова обещают, что в этом году дороги будут отремонтированы. Деньги на это выделили, в том числе, региональные власти.

«Сумма сопоставима с объемом финансирования при подготовке к Чемпионату мира по футболу», — отметил Алексей Логвиненко.

Ранее сообщалось, что ремонт моста по Стачки в Ростове продлится до 1 сентября.

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