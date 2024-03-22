На ремонт дорог в Ростове выделят суммы, сравнимые с тратами перед ЧМ-2018

Жители Ростова попросили отремонтировать дороги на улицах Думенко и Цезаря Куникова. Первая не ремонтировалась больше 15 лет. Чтобы восстановить улицу Думенко, нужно потратить больше 36 миллионов рублей. Рабочим предстоит сделать новое основание, уложить асфальт, обустроить тротуар и многое другое.