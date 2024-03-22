На ремонт дорог в Ростове выделят суммы, сравнимые с тратами перед ЧМ-2018

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Жители Ростова попросили отремонтировать дороги на улицах Думенко и Цезаря Куникова. Первая не ремонтировалась больше 15 лет. Чтобы восстановить улицу Думенко, нужно потратить больше 36 миллионов рублей. Рабочим предстоит сделать новое основание, уложить асфальт, обустроить тротуар и многое другое.
Аналогичные работы нужно провести и на улице Цезаря Куникова. Ее не ремонтировали больше 12 лет. Правда, траты на выполнение работ там меньше — 19,2 миллиона рублей.
Жителям Ростова обещают, что в этом году дороги будут отремонтированы. Деньги на это выделили, в том числе, региональные власти.
«Сумма сопоставима с объемом финансирования при подготовке к Чемпионату мира по футболу», — отметил Алексей Логвиненко.
Ранее сообщалось, что ремонт моста по Стачки в Ростове продлится до 1 сентября.