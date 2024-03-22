«Нелюди за это ответят»: Донской губернатор высказался о трагедии в «Крокусе»

«Чудовищная трагедия. Терроризму нет и не может быть никаких оправданий. Где бы он ни проявил свою подлую сущность — на Донбассе, в Белгороде или в Крокусе. Нелюди за это обязательно ответят!» — выразил соболезнования губернатор Ростовской области Василий Голубев.