«Нелюди за это ответят»: Донской губернатор высказался о трагедии в «Крокусе»

Posted Сегодня, 19:05
Published Сегодня, 19:05
Modified Сегодня, 19:07
Updated Сегодня, 19:07
На одной из главных концертных площадок страны сегодня произошел теракт. Неизвестные открыли там стрельбу из автоматов, после чего подожгли здание. Там находили тысячи человек, пришедшие на концерт группы «Пикник». Известно о 40 погибших и сотнях пострадавших.
«Чудовищная трагедия. Терроризму нет и не может быть никаких оправданий. Где бы он ни проявил свою подлую сущность — на Донбассе, в Белгороде или в Крокусе. Нелюди за это обязательно ответят!» — выразил соболезнования губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Напомним, здание «Крокуса» охватил пожар, там обвалилась крыша. Спасатели пытаются достать оттуда десятки оставшихся внутри людей. Сотни карет скорой помощи прибыли к месту событий.