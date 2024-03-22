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Posted Сегодня, 19:05

Published Сегодня, 19:05

Modified Сегодня, 19:07

Updated Сегодня, 19:07

«Нелюди за это ответят»: Донской губернатор высказался о трагедии в «Крокусе»

«Нелюди за это ответят»: донской губернатор высказался о трагедии в «Крокусе»

22 марта 2024, 19:05
Фото: 1MI
«Нелюди за это ответят»: Донской губернатор высказался о трагедии в «Крокусе»

Губернатор Ростовской области высказался о теракте в «Крокусе» в Москве

Для терроризма нет никаких оправданий, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев после трагедии в подмосковном «Крокус сити холле».

На одной из главных концертных площадок страны сегодня произошел теракт. Неизвестные открыли там стрельбу из автоматов, после чего подожгли здание. Там находили тысячи человек, пришедшие на концерт группы «Пикник». Известно о 40 погибших и сотнях пострадавших.

Около 40 человек погибли, порядка 100 ранены в «Крокус сити холл» в Москве
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«Чудовищная трагедия. Терроризму нет и не может быть никаких оправданий. Где бы он ни проявил свою подлую сущность — на Донбассе, в Белгороде или в Крокусе. Нелюди за это обязательно ответят!» — выразил соболезнования губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Напомним, здание «Крокуса» охватил пожар, там обвалилась крыша. Спасатели пытаются достать оттуда десятки оставшихся внутри людей. Сотни карет скорой помощи прибыли к месту событий.

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#Общество#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Происшествия
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