rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:46

Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

В подмосковном «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» неизвестные открыли стрельбу

Очевидцы сообщают о взрыве и автоматных очередях в «Крокус Сити Холл» в Москве

22 марта 2024, 17:46
Фото: 1MI
В подмосковном «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» неизвестные открыли стрельбу
В подмосковном «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» неизвестные открыли стрельбу, сообщают РИА «Новости».

Очевидцы сообщают, что, как минимум, трое неизвестных в камуфляже открыли стрельбу в «Крокус сити холл». Они были вооружены автоматами. Позже стало известно о звуках взрыва и пожаре в здании. Известно, что в этот вечер там должен был пройти концерт группы «Пикник».

Сообщается, что люди бегут от здания. Telegram-канал 112 сообщает о более чем десяти погибших и 50 пострадавших. По предварительным данным, внутри все еще находятся десятки людей.

В подмосковном «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник» неизвестные открыли стрельбу
Видео: 112 tg

Обстановка на месте происшествия будет уточняться.

Ранее по окнам жилых домов в Азове открыли стрельбу.

Читайте также:
Экс-полицейский получил три года за «крышевание» донских предпринимателейДесятки улиц перекроют в Ростове для водителей с апреляДонские предприятия ЖКХ не заплатили за газ свыше 720 млн рублей
#Общество#Новости#Видео#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Москва#18+#Происшествия
Подпишитесь
В Ростове стримерша оскорбила военных, а власти не теряют надежды вырастить лаванду
Сегодня, 15:50
Жителей Ростовской области предупредили о смертельной опасности в лесах и парках
Сегодня, 09:11
Блогера из Ростовской области проверит Следком после стрима об СВО
Сегодня, 09:09
Зарплата ростовских таксистов оказалась ниже средних по РФ
Сегодня, 08:24
Число аномально жарких дней в Ростове выросло вдвое за 70 лет
Сегодня, 07:54
Температурные «качели» и дожди надвигаются на Ростовскую область с 22 марта
Сегодня, 06:35
"