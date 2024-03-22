Очевидцы сообщают о взрыве и автоматных очередях в «Крокус Сити Холл» в Москве

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
Очевидцы сообщают, что, как минимум, трое неизвестных в камуфляже открыли стрельбу в «Крокус сити холл». Они были вооружены автоматами. Позже стало известно о звуках взрыва и пожаре в здании. Известно, что в этот вечер там должен был пройти концерт группы «Пикник».
Сообщается, что люди бегут от здания. Telegram-канал 112 сообщает о более чем десяти погибших и 50 пострадавших. По предварительным данным, внутри все еще находятся десятки людей.
Обстановка на месте происшествия будет уточняться.
Ранее по окнам жилых домов в Азове открыли стрельбу.