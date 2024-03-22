Очевидцы сообщают о взрыве и автоматных очередях в «Крокус Сити Холл» в Москве

Очевидцы сообщают, что, как минимум, трое неизвестных в камуфляже открыли стрельбу в «Крокус сити холл». Они были вооружены автоматами. Позже стало известно о звуках взрыва и пожаре в здании. Известно, что в этот вечер там должен был пройти концерт группы «Пикник».