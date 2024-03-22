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Published Сегодня, 18:22

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

Есть дети: людей эвакуируют прямо с полыхающей крыши «Крокуса» в Москве

Около 40 человек погибли, порядка 100 ранены в «Крокус сити холл» в Москве

22 марта 2024, 18:22
Фото: 1MI
Есть дети: людей эвакуируют прямо с полыхающей крыши «Крокуса» в Москве
Пятеро детей заблокированы в полыхающем здании «Крокус сити холла» в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

Трагедия произошла вечером 22 марта в столичном «Крокусе». Там намечался концерт группы «Пикник». Перед его началом в здание вошли трое людей в камуфляже. Они начали стрельбу из автомата. Позже в здании послышались взрывы. Сейчас оно охвачено пламенем.

Крыша «Крокус сити холл» в Москве стала обрушаться после взрыва и пожара
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Очевидцы сообщают, что людей, оставшихся внутри, эвакуировали прямо с крыши здания. На втором этаже несколько человек также заблокированы огнем и просят о помощи. Среди них пятеро детей. В МЧС подтвердили, что пожарные вывели 100 человек из подвала в «Крокус Сити Холле».

Telegram-канал «112» пишет, что 40 человек погибли и более 100 ранены.

Напомним, к «Крокус сити холлу» направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Дети#Москва#Происшествия
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