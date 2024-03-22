Около 40 человек погибли, порядка 100 ранены в «Крокус сити холл» в Москве

Очевидцы сообщают, что людей, оставшихся внутри, эвакуировали прямо с крыши здания. На втором этаже несколько человек также заблокированы огнем и просят о помощи. Среди них пятеро детей. В МЧС подтвердили, что пожарные вывели 100 человек из подвала в «Крокус Сити Холле».