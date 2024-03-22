Около 40 человек погибли, порядка 100 ранены в «Крокус сити холл» в Москве

Posted Сегодня, 18:22
Published Сегодня, 18:22
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Трагедия произошла вечером 22 марта в столичном «Крокусе». Там намечался концерт группы «Пикник». Перед его началом в здание вошли трое людей в камуфляже. Они начали стрельбу из автомата. Позже в здании послышались взрывы. Сейчас оно охвачено пламенем.
Очевидцы сообщают, что людей, оставшихся внутри, эвакуировали прямо с крыши здания. На втором этаже несколько человек также заблокированы огнем и просят о помощи. Среди них пятеро детей. В МЧС подтвердили, что пожарные вывели 100 человек из подвала в «Крокус Сити Холле».
Telegram-канал «112» пишет, что 40 человек погибли и более 100 ранены.
Напомним, к «Крокус сити холлу» направлено более 30 областных и 20 московских бригад скорой медицинской помощи.