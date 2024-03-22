Под Ростовом построят огромный склад для хранения продуктов «Вкусно — и точка»

Posted Сегодня, 17:38
Published Сегодня, 17:38
Modified Сегодня, 17:40
Updated Сегодня, 17:40
Распределительный центр необходим для хранения и обработки товаров сети ресторанов. Его построят в Аксайском районе к весне следующего года. Вложить в его строительство хотят больше миллиарда рублей.
Площадь складов центра составит больше семи тысяч квадратных метров. Инвестор уже получил положительное заключение от экспертизы на строительство. Готова и инфраструктура для подключения центра к сетям газоснабжения и электричества.
Работу там смогут получить 80 человек. Зарплату им обещают выше 70 тысяч рублей в месяц.
Напомним, также в Ростовской области до конца 2025 года откроется логистический центр Wildberries. Его строительство уже началось. В проект вложили больше 13 миллиардов рублей.