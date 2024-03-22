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Published Сегодня, 17:38

Modified Сегодня, 17:40

Updated Сегодня, 17:40

Под Ростовом построят огромный склад для хранения товаров «Вкусно — и точка»

Под Ростовом построят огромный склад для хранения продуктов «Вкусно — и точка»

22 марта 2024, 17:38
Фото: 1MI
Под Ростовом построят огромный склад для хранения товаров «Вкусно — и точка»
Мультитемпературный центр «Вкусно — и точка» появится в Ростовской области в 2025 году, рассказали на заседании совета по инвестициям.

Распределительный центр необходим для хранения и обработки товаров сети ресторанов. Его построят в Аксайском районе к весне следующего года. Вложить в его строительство хотят больше миллиарда рублей.

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Площадь складов центра составит больше семи тысяч квадратных метров. Инвестор уже получил положительное заключение от экспертизы на строительство. Готова и инфраструктура для подключения центра к сетям газоснабжения и электричества.

Работу там смогут получить 80 человек. Зарплату им обещают выше 70 тысяч рублей в месяц.

Напомним, также в Ростовской области до конца 2025 года откроется логистический центр Wildberries. Его строительство уже началось. В проект вложили больше 13 миллиардов рублей.

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