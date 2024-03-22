«Подскочила на кровати»: в Таганрога сообщили о звуках взрыва в небе

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Взрывы были слышны еще утром 22 марта — около шести часов. От хлопков люд повыскакивали из постелей, у некоторых затряслись окна, сработала сигнализация авто.
Большинство жителей Таганрога сообщают о четырех взрывах. Громче всего они гремели в районе Мариупольского шоссе.
При этом большинство жителей Таганрога восприняли инцидент весьма хладнокровно.
«Уже привыкла к такому, хотя подскочила на кровати», «Это уже становится обыденностью», — пишут они в социальных сетях.
Официальных комментариев о случившемся от властей Ростовской области и Минобороны не поступало.
Напомним, вчера власти опровергли слухи о крушении самолета и пожаре на заводе в Таганроге.