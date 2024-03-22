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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Несколько громких хлопков раздались в небе над Таганрогом,

«Подскочила на кровати»: в Таганрога сообщили о звуках взрыва в небе

22 марта 2024, 16:43
Фото: для иллюстрации / 1MI
Несколько громких хлопков раздались в небе над Таганрогом,

Громкие хлопки испугали жителей Таганрога утром 22 марта

Несколько громких хлопков раздались в небе над Таганрогом, об этом в социальных сетях сообщили местные жители.

Взрывы были слышны еще утром 22 марта — около шести часов. От хлопков люд повыскакивали из постелей, у некоторых затряслись окна, сработала сигнализация авто.

Большинство жителей Таганрога сообщают о четырех взрывах. Громче всего они гремели в районе Мариупольского шоссе.

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При этом большинство жителей Таганрога восприняли инцидент весьма хладнокровно.

«Уже привыкла к такому, хотя подскочила на кровати», «Это уже становится обыденностью», — пишут они в социальных сетях.

Официальных комментариев о случившемся от властей Ростовской области и Минобороны не поступало.

Напомним, вчера власти опровергли слухи о крушении самолета и пожаре на заводе в Таганроге.

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