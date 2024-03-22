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Published Сегодня, 19:15

Modified Сегодня, 19:17

Updated Сегодня, 19:17

Политолог Сухарь заявил, что на концерте в «Крокус Сити Холле» были ростовчане

Политолог Сухарь заявил, что на концерте в «Крокус Сити Холле» были ростовчане

22 марта 2024, 19:15
Фото: 1MI
Политолог Сухарь заявил, что на концерте в «Крокус Сити Холле» были ростовчане
Политолог Александр Сухарь сообщил корреспонденту RostovGazeta, что на концерте группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в Москве, где произошел теракт, были ростовчане.

Собеседник подчеркивает, что произошедшее в «Крокус Сити Холле» — это вызывающий теракт. По его словам, вместимость зала при разных вариациях (а зал может трансформироваться) — от шести до девяти тысяч человек.

«Сколько было продано билетов мне неизвестно. Но по предварительной информации, на концерте группы „Пикник“ ожидался аншлаг. Уверен, что там были и ростовчане. Я же лично наблюдал, как наших земляков в соцсетях приглашали на этот концерт. А на концерты, которые дает „Пикник“, как правило, приезжают люди со всей России, и, конечно же, из Ростова. Но пострадали или нет там наши земляки, мне пока неизвестно», — отмечает Александр Сухарь.

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Политолог добавляет, что сейчас невозможно сказать, кто стоит за этим терактом.

«Можно только предположить, что такие акции выгодны нашим врагам и на Западе, и на Украине. Следствие установит причины», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что возле «Крокус Сити Холла» сейчас работает 70 бригад скорых. А губернатор донского края после произошедшего призвал жителей Ростовской области быть внимательными и осторожными.

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