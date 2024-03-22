Политолог Сухарь заявил, что на концерте в «Крокус Сити Холле» были ростовчане

«Сколько было продано билетов мне неизвестно. Но по предварительной информации, на концерте группы „Пикник“ ожидался аншлаг. Уверен, что там были и ростовчане. Я же лично наблюдал, как наших земляков в соцсетях приглашали на этот концерт. А на концерты, которые дает „Пикник“, как правило, приезжают люди со всей России, и, конечно же, из Ростова. Но пострадали или нет там наши земляки, мне пока неизвестно», — отмечает Александр Сухарь.