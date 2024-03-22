Полицейских с автоматами выставили на въезде в Ростов со стороны Аксая

Вооруженные сотрудники силовых ведомств появились на въезде в Ростов со стороны Аксая. Полицейские с автоматами расположились рядом с торговым центром «Мега». В полиции выставление охраны рядом с ТЦ никак не комментировали. Официальной информации об усилении постов на въездах в город не поступало, она уточняется.