Полицейских с автоматами выставили на въезде в Ростов со стороны Аксая

Posted Сегодня, 20:16
Published Сегодня, 20:16
Modified Сегодня, 20:18
Updated Сегодня, 20:18
Вооруженные сотрудники силовых ведомств появились на въезде в Ростов со стороны Аксая. Полицейские с автоматами расположились рядом с торговым центром «Мега». В полиции выставление охраны рядом с ТЦ никак не комментировали. Официальной информации об усилении постов на въездах в город не поступало, она уточняется.
Вероятно, усиление безопасности связано с терактом в Московской области. Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» должен был пройти концерт группы «Пикник». Перед началом мероприятия в здание вошли вооруженные люди в камуфляже. Они открыли огонь из автоматов. Позже в здании раздался взрыв.
Трагедия унесла жизни, как минимум, 40 человек. Больше сотни пострадали.
Пожар охватил одну треть здания «Крокус сити холла». Крыша здания частично обрушилась.