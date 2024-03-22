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Сотрудников полиции с автоматами выставили рядом с «Мегой» под Ростовом

Полицейских с автоматами выставили на въезде в Ростов со стороны Аксая

22 марта 2024, 20:16
Фото: rosguard.gov.ru
Сотрудников полиции с автоматами выставили рядом с «Мегой» под Ростовом
На въезде из Аксая в Ростов выставили вооруженных полицейских, пишет Donday.

Вооруженные сотрудники силовых ведомств появились на въезде в Ростов со стороны Аксая. Полицейские с автоматами расположились рядом с торговым центром «Мега». В полиции выставление охраны рядом с ТЦ никак не комментировали. Официальной информации об усилении постов на въездах в город не поступало, она уточняется.

Вероятно, усиление безопасности связано с терактом в Московской области. Вечером 22 марта в «Крокус сити холле» должен был пройти концерт группы «Пикник». Перед началом мероприятия в здание вошли вооруженные люди в камуфляже. Они открыли огонь из автоматов. Позже в здании раздался взрыв.

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Фото: Дондэй

Трагедия унесла жизни, как минимум, 40 человек. Больше сотни пострадали.

Пожар охватил одну треть здания «Крокус сити холла». Крыша здания частично обрушилась.

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