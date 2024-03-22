Пожар вспыхнул в районе «Темерника» в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
По информации управления, здесь загорелся мусорный жбан.
«Выезжали по повышенному рангу, так как рынок. По факту тушили одной единицей техники», — рассказали в МЧС.
Тем временем, пожар вызвал панику среди посетителей и сотрудников. На опубликованных в Интернете кадрах видно бегающих людей, которые в экстренном порядке выносят товар в безопасное место. А в небо поднимались черные клубы дыма.
Такая реакция людей может быть связана с прошлым пожаром на этом рынке не так давно. В конце ноября 2023 года огонь охватил около трех тысяч квадратных метров площади, только сгоревшие контейнеры стоили больше двух миллионов рублей, а потери бизнесменов все еще не удалось подсчитать.