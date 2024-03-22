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Published Сегодня, 06:58

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Updated Сегодня, 10:59

Пожар снова произошел на рынке Темерник в Ростове-на-Дону

Пожар вспыхнул в районе «Темерника» в Ростове-на-Дону

22 марта 2024, 06:58
Фото: 1MI
Пожар снова произошел на рынке Темерник в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в районе рынка «Темерник» произошло возгорание, сообщили в региональном УМЧС.

По информации управления, здесь загорелся мусорный жбан.

«Выезжали по повышенному рангу, так как рынок. По факту тушили одной единицей техники», — рассказали в МЧС.

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По информации управления, здесь загорелся мусорный жбан.
Видео: rostovcitynews/ТГ канал

Тем временем, пожар вызвал панику среди посетителей и сотрудников. На опубликованных в Интернете кадрах видно бегающих людей, которые в экстренном порядке выносят товар в безопасное место. А в небо поднимались черные клубы дыма.

Такая реакция людей может быть связана с прошлым пожаром на этом рынке не так давно. В конце ноября 2023 года огонь охватил около трех тысяч квадратных метров площади, только сгоревшие контейнеры стоили больше двух миллионов рублей, а потери бизнесменов все еще не удалось подсчитать.

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#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожар#Темерник#Происшествия#Мусорный жбан
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