Пожар вспыхнул в районе «Темерника» в Ростове-на-Дону

Такая реакция людей может быть связана с прошлым пожаром на этом рынке не так давно. В конце ноября 2023 года огонь охватил около трех тысяч квадратных метров площади, только сгоревшие контейнеры стоили больше двух миллионов рублей, а потери бизнесменов все еще не удалось подсчитать.