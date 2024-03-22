Пушилин заявил о попытках ВСУ повредить железную дорогу из Ростова в Крым

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Железная дорога важна для региона из-за перевозки грузов и связи с другими областями. Именно поэтому диверсанты пытаются повредить строящиеся пути.
Глава ДНР Денис Пушилин заверил, что российские военные делают все возможное, чтобы предотвратить атаки и обеспечить безопасность железной дороги между Ростовской областью и Крымом.
РИА «Новости» со ссылкой на чиновника пишут, что ВС РФ препятствуют атакам диверсантов.
Ранее сообщалось, что железная дорога из Ростова в Крым начнет работать уже в 2024 году.