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Published Сегодня, 14:40

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Пушилин заявил о попытках ВСУ повредить железную дорогу из Ростова в Крым

Пушилин заявил о попытках ВСУ повредить железную дорогу из Ростова в Крым

22 марта 2024, 14:40
Фото: 1MI
Пушилин заявил о попытках ВСУ повредить железную дорогу из Ростова в Крым
ВС РФ пытаются нейтрализовать попытки диверсантов атаковать строящуюся железную дорогу между Крымом и Ростовской областью, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Железная дорога важна для региона из-за перевозки грузов и связи с другими областями. Именно поэтому диверсанты пытаются повредить строящиеся пути.

Глава ДНР Денис Пушилин заверил, что российские военные делают все возможное, чтобы предотвратить атаки и обеспечить безопасность железной дороги между Ростовской областью и Крымом.

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РИА «Новости» со ссылкой на чиновника пишут, что ВС РФ препятствуют атакам диверсантов.

Ранее сообщалось, что железная дорога из Ростова в Крым начнет работать уже в 2024 году.

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