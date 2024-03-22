Пять самых востребованных профессий в Ростове-на-Дону

Работодатели любят указывать, что сумма процентов от продаж у менеджеров «не имеет потолка». График у такой работы стандартный — 5/2 с 08.00 до 16.00 мск. Работодатель обещает также со своей стороны оплату мобильной связи и даже телефон и служебный транспорт. Взять на работу готовы и начинающего менеджера по продажам. Главное, что он владел навыками работы в «1С Управление торговлей» и был знаком с отраслевым рынком.