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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

Названы топ-5 самых востребованных вакансий в Ростове-на-Дону

Пять самых востребованных профессий в Ростове-на-Дону

22 марта 2024, 11:38
Фото: donland.ru
Названы топ-5 самых востребованных вакансий в Ростове-на-Дону

Рекрутеры заявили об острой нехватке продавцов и водителей в Ростове

В топ-5 наиболее востребованных сотрудников в Ростове по итогам зимы попали продавцы-консультанты, менеджеры по продажам, водители-экспедиторы, повара и кладовщики, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Водитель-экспедитор

Водители-экспедиторы возглавили топ-5 востребованных работников по итогам декабря 2023 года — февраля 2024 года. Почти 4,5% вакансий в Ростове предназначены именно для водителей. Средняя прилагаемая зарплата составляет 84,6 тысячи рублей.

При этом водителям с большим опытом предлагают и шестизначные суммы. Так, соискателю с правами категории С и водительским стажем 6-10 лет, подтверждённым трудовой книжкой, обещают зарплату от 100 тысяч до 130 тысяч рублей. Также от водителя требуется готовность к разъездам и командировкам по Ростовской области, Краснодарскому и Ставропольскому краям.

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Менеджер по продажам

Еще 3,6% объявлений о найме в Ростове приходится на менеджеров по продажам. Оплата их труда носит сдельный характер — фиксированный оклад плюс проценты от продаж. Средний предлагаемый доход составляет 71,3 тысячи рублей.

Работодатели любят указывать, что сумма процентов от продаж у менеджеров «не имеет потолка». График у такой работы стандартный — 5/2 с 08.00 до 16.00 мск. Работодатель обещает также со своей стороны оплату мобильной связи и даже телефон и служебный транспорт. Взять на работу готовы и начинающего менеджера по продажам. Главное, что он владел навыками работы в «1С Управление торговлей» и был знаком с отраслевым рынком.

Еще 3,6% объявлений о найме в Ростове приходится на менеджеров по продажамЕще 3,6% объявлений о найме в Ростове приходится на менеджеров по продажам
Еще 3,6% объявлений о найме в Ростове приходится на менеджеров по продажам
Фото: donland.ru

Продавец-консультант

Сфера продаж входит в тройку лидеров по количеству опубликованных в Ростове вакансий, а продавцы-консультанты — в число наиболее востребованного персонала. Однако средний предлагаемых им доход по итогам минувшей зимы составляет всего лишь 48,2 тысячи рублей в месяц.

На некоторых вакансиях указывают зарплату и выше — от 50 тысяч до 85 тысяч рублей в месяц. Как правило, у продавцов-консультантов обычный график работы 5/2 с 09.00 до 18.00 часов. В их обязанности входит обслуживать покупателей, работать за кассой, готовить товары к продаже и выкладывать их на витрины, участвовать в инвентаризациях.

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Кладовщик

Кладовщиков остро не хватает в Ростове. Работодатели готовы принять в штат как опытного, так и начинающего сотрудника. Средняя предлагаемая зарплата по итогам зимы составила 53,9 тысячи рублей.

В обязанности кладовщика входят приём, учёт и выдача товаров, комплектация заказов по накладным, контроль хранения и инвентаризация. Некоторые работодатели предлагают доход от 55 тысяч до 85 тысяч рублей в месяц, а также бонусы в виде скидок на продукцию.

Кладовщиков остро не хватает в Ростове.Кладовщиков остро не хватает в Ростове.
Кладовщиков остро не хватает в Ростове.
Фото: donland.ru

Повар

Повара замыкают топ-5 наиболее востребованных работников в Ростове по итогам зимы. Однако средний предлагаемый им доход оставляет желать лучшего — всего 40,6 тысячи рублей в месяц.

Разумеется, есть вакансии и с более высокой оплатой труда. Например, поварам-мангальщикам в Ростове платят от 72 тысяч рублей в месяц. Также работодатели ценят опыт работы и готовы предложить разный график работы, транспорт до дома после смены, бесплатное питание.

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