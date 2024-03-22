Пять самых востребованных профессий в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Водители-экспедиторы возглавили топ-5 востребованных работников по итогам декабря 2023 года — февраля 2024 года. Почти 4,5% вакансий в Ростове предназначены именно для водителей. Средняя прилагаемая зарплата составляет 84,6 тысячи рублей.
При этом водителям с большим опытом предлагают и шестизначные суммы. Так, соискателю с правами категории С и водительским стажем 6-10 лет, подтверждённым трудовой книжкой, обещают зарплату от 100 тысяч до 130 тысяч рублей. Также от водителя требуется готовность к разъездам и командировкам по Ростовской области, Краснодарскому и Ставропольскому краям.
Еще 3,6% объявлений о найме в Ростове приходится на менеджеров по продажам. Оплата их труда носит сдельный характер — фиксированный оклад плюс проценты от продаж. Средний предлагаемый доход составляет 71,3 тысячи рублей.
Работодатели любят указывать, что сумма процентов от продаж у менеджеров «не имеет потолка». График у такой работы стандартный — 5/2 с 08.00 до 16.00 мск. Работодатель обещает также со своей стороны оплату мобильной связи и даже телефон и служебный транспорт. Взять на работу готовы и начинающего менеджера по продажам. Главное, что он владел навыками работы в «1С Управление торговлей» и был знаком с отраслевым рынком.
Сфера продаж входит в тройку лидеров по количеству опубликованных в Ростове вакансий, а продавцы-консультанты — в число наиболее востребованного персонала. Однако средний предлагаемых им доход по итогам минувшей зимы составляет всего лишь 48,2 тысячи рублей в месяц.
На некоторых вакансиях указывают зарплату и выше — от 50 тысяч до 85 тысяч рублей в месяц. Как правило, у продавцов-консультантов обычный график работы 5/2 с 09.00 до 18.00 часов. В их обязанности входит обслуживать покупателей, работать за кассой, готовить товары к продаже и выкладывать их на витрины, участвовать в инвентаризациях.
Кладовщиков остро не хватает в Ростове. Работодатели готовы принять в штат как опытного, так и начинающего сотрудника. Средняя предлагаемая зарплата по итогам зимы составила 53,9 тысячи рублей.
В обязанности кладовщика входят приём, учёт и выдача товаров, комплектация заказов по накладным, контроль хранения и инвентаризация. Некоторые работодатели предлагают доход от 55 тысяч до 85 тысяч рублей в месяц, а также бонусы в виде скидок на продукцию.
Повара замыкают топ-5 наиболее востребованных работников в Ростове по итогам зимы. Однако средний предлагаемый им доход оставляет желать лучшего — всего 40,6 тысячи рублей в месяц.
Разумеется, есть вакансии и с более высокой оплатой труда. Например, поварам-мангальщикам в Ростове платят от 72 тысяч рублей в месяц. Также работодатели ценят опыт работы и готовы предложить разный график работы, транспорт до дома после смены, бесплатное питание.
Ранее сообщалось, что серьезный дефицит таксистов наметился в Ростовской области.