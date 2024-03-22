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Published Сегодня, 19:06

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

Ростовчанка оказалась свидетелем теракта в подмосковном «Крокусе»

Ростовчанка оказалась свидетелем теракта в подмосковном «Крокусе»

22 марта 2024, 19:06
Фото: 1MI
Ростовчанка оказалась свидетелем теракта в подмосковном «Крокусе»
Сирены и зарево дыма видны в подмосковном Красногорске после теракта в «Крокус сити холле», рассказала «Молоту» ростовчанка Анна Столярова.

Девушка уже несколько лет живет в Красногорске. Она рассказывает, что после теракта в округе слышны сирены, в небе виднеется зарево от пожара в «Крокусе».

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При этом магазины продуктов в Красногорске работают штатно. Расположенная рядом станция метро «Мякинино» тоже работает в штатном режиме.

Напомним, теракт произошел сегодня в «Крокус сити холле». Там должен был пройти концерт группы «Пикник». Перед мероприятием в здание вошли неизвестные с автоматами и открыли огонь. Позже произошел взрыв, повлекший пожар.

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#Общество#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Происшествия
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