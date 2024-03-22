Ростовчанка оказалась свидетелем теракта в подмосковном «Крокусе»

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Девушка уже несколько лет живет в Красногорске. Она рассказывает, что после теракта в округе слышны сирены, в небе виднеется зарево от пожара в «Крокусе».
При этом магазины продуктов в Красногорске работают штатно. Расположенная рядом станция метро «Мякинино» тоже работает в штатном режиме.
Напомним, теракт произошел сегодня в «Крокус сити холле». Там должен был пройти концерт группы «Пикник». Перед мероприятием в здание вошли неизвестные с автоматами и открыли огонь. Позже произошел взрыв, повлекший пожар.