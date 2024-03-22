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Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Серьезный дефицит таксистов наметился в Ростовской области

Серьезный дефицит таксистов наметился в Ростовской области

22 марта 2024, 10:02
Фото: 1MI
Серьезный дефицит таксистов наметился в Ростовской области
В Ростовской области сложился низкий уровень конкуренции при трудоустройстве водителем такси, сообщает HH.ru.

Сейчас в регионе таксист — одна из специализаций с низким уровнем конкуренции. В феврале в донском регионе на одну вакансию в среднем приходилось всего 2,8 резюме.

При этом в 2023 году средние заработки таксистов выросли на 17% и они каждый месяц приносили домой около 93 тысяч рублей. Но это меньше, чем в среднем по стране, так как в этом случае зарплаты достигли 107,3 тысячи рублей.

В Ростове средняя стоимость проезда в такси взлетела до 42 рублей за километр
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В 2023 году в регионе было опубликовано более 620 вакансий, что в два раза превышает количество вакансий в 2022 году. В то же время, по всей РФ за 2023 год разместили почти 14 тысяч таких вакансий.

Ранее стало известно, что в донской столице средняя стоимость проезда в такси взлетела до 42 рублей за километр. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Заработок#Конкуренция#Таксисты
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