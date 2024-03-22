Стало известно, когда потеплеет в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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В пятницу, 22 марта, температура составит +8 градусов и будет облачно. Скорость ветра составит четыре метра в секунду.
В субботу обещают солнечную погоду с температурой +9 градусов, а в воскресенье потеплеет до +12 градусов. Но солнце скроется за облаками.
В понедельник и вторник температура поднимется до +14 градусов. В ночное время температура будет опускаться до +2 градусов.
Добавим, что осадков в ближайшую неделю не будет. Порывы ветра будут составлять около трех метров в секунду.
Ранее пункты временного размещения открывали в Ростовской области из-за непогоды.