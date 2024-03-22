Температурные «качели» и дожди надвигаются на Ростовскую область с 22 марта

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Согласно данным синоптиков, в пятницу, 22 марта, после ночных заморозков до -3 градусов воздух прогреется до +8-10 градусов, хотя осадков и не ожидается, регион накроет ветром скоростью до 11 метров в секунду.
В субботу, 23 марта, ночью на юге и днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди, а утром над Ростовской областью будет держаться туман, на севере ожидается изморозь. В течение всего дня в Ростовской области будет дуть ветер скоростью до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до +5 градусов, днем максимальная температура воздуха составит +11 градусов.
В последний день недели, 24 марта, ожидается аналогичная погода, только ветер станет еще сильнее, а воздух днем прогреется до +12-15 градусов.
Во время сильного ветра и дождей дончан всегда призывают проявить осторожность и постараться не ходить мимо деревьев, рекламных щитов и ЛЭП, готовых рухнуть из-за влияния непогоды. Кроме того, во время тумана на дорогах также ожидается снижение видимости, а потому водителей призывают строго соблюдать ПДД и увеличить дистанцию с другими автомобилями.
Ранее синоптики рассказали, когда ожидать потепление в Ростове.