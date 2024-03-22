Температурные «качели» и дожди надвигаются на Ростовскую область с 22 марта

Во время сильного ветра и дождей дончан всегда призывают проявить осторожность и постараться не ходить мимо деревьев, рекламных щитов и ЛЭП, готовых рухнуть из-за влияния непогоды. Кроме того, во время тумана на дорогах также ожидается снижение видимости, а потому водителей призывают строго соблюдать ПДД и увеличить дистанцию с другими автомобилями.