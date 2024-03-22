ТЦ «Горизонт» в Ростове усилил охрану после теракта в «Крокус сити холле»

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:08
Updated Сегодня, 19:08
Напомним, вечером 22 марта в «Крокус сити холле» минимум пять неизвестных в комуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по зрителям. После этого они подожгли здание изнутри. На этажах «Крокус сити холла» все еще могут находиться люди. Сообщается примерно о 40 погибших и 120 раненных. Площадь пожара уже составляет более 3 тысяч квадратных метров. Информация уточняется.
Глава Ростовской области обратился к жителям региона и призвал людей быть более внимательными и осторожными.
После этого стало известно, что торговый центр «Горизонт» на проспекте Михаила Нагибина в Ростове усилил охрану.