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Posted Сегодня, 19:06

Published Сегодня, 19:06

Modified Сегодня, 19:08

Updated Сегодня, 19:08

ТЦ «Горизонт» в Ростове усилил охрану после теракта в «Крокус сити холле»

ТЦ «Горизонт» в Ростове усилил охрану после теракта в «Крокус сити холле»

22 марта 2024, 19:06
Фото: rostovgazeta.ru
ТЦ «Горизонт» в Ростове усилил охрану после теракта в «Крокус сити холле»
Торговый центр «Горизонт» на проспекте Нагибина в Ростове усилил охрану после событий в Подмосковье, где произошел теракт в «Крокус сити холле», сообщает Donday.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус сити холле» минимум пять неизвестных в комуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по зрителям. После этого они подожгли здание изнутри. На этажах «Крокус сити холла» все еще могут находиться люди. Сообщается примерно о 40 погибших и 120 раненных. Площадь пожара уже составляет более 3 тысяч квадратных метров. Информация уточняется.

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Глава Ростовской области обратился к жителям региона и призвал людей быть более внимательными и осторожными.

После этого стало известно, что торговый центр «Горизонт» на проспекте Михаила Нагибина в Ростове усилил охрану.

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#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Происшествия#Крокус сити холл
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