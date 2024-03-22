У автобуса отвалились два колеса во время движения из-за ям в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Очевидцы рассказывают, что из-за выбоин на дороге оборвались шпильки крепления колесной пары на заднем мосту автобуса со стороны водителя. Вследствие чего отвалилось сначала одно, а затем другое колеса транспорта.
К счастью, обошлось без пострадавших. Пассажиров автобуса оперативно пересадили на другие транспортные средства.
Уточняется также, что перед выходом автобуса на линию его осмотрел механик и никаких нарушений не выявил.
Ранее власти заявили, что залатают все ямы на дорогах в Ростовской области к апрелю.