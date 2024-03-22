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Posted Сегодня, 13:35

Published Сегодня, 13:35

Modified Сегодня, 13:37

Updated Сегодня, 13:37

У автобуса отвалилось два колеса во время движения из-за ям в Ростовской области

У автобуса отвалились два колеса во время движения из-за ям в Ростовской области

22 марта 2024, 13:35
Фото: 1MI
У автобуса отвалилось два колеса во время движения из-за ям в Ростовской области
Ямы на дорогах стали причиной инцидента в Белой Калитве в Ростовской области, видео с места событий опубликовано в социальных сетях.

Очевидцы рассказывают, что из-за выбоин на дороге оборвались шпильки крепления колесной пары на заднем мосту автобуса со стороны водителя. Вследствие чего отвалилось сначала одно, а затем другое колеса транспорта.

К счастью, обошлось без пострадавших. Пассажиров автобуса оперативно пересадили на другие транспортные средства.

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У автобуса отвалилось два колеса во время движения из-за ям в Ростовской области
Видео: ТГ Белая Калитва Онлайн
У автобуса отвалилось два колеса во время движения из-за ям в Ростовской области
Видео: ТГ Белая Калитва Онлайн

Уточняется также, что перед выходом автобуса на линию его осмотрел механик и никаких нарушений не выявил.

Ранее власти заявили, что залатают все ямы на дорогах в Ростовской области к апрелю.

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