В чём секрет моложавости голливудских звёзд?

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Фотографии этой актрисы 20-летней давности практически неотличимы от сегодняшних — стройная фигура, лицо без морщин. Сама звезда, которой уже 52, говорит, что секрет в том, что она всю жизнь усердно тренируется, пьёт много воды и употребляет в пищу много белка, пишет newia.ru
Ему тоже 52, но выглядит актёр гораздо моложе. Внешность «вечного мальчика» породила множество мемов. Секрет, по словам Лето, в отказе от мяса, молока, соли, сахара и в здоровом образе жизни. Также сообщается, что артист увлекается йогой и часто медитирует.
Несмотря на свои 50 лет, Хайди всё ещё крайне востребованная модель. Она не только участвует в показах, но и снимается в рекламе, демонстрируя, что возраст — это не повод отказываться от модельной карьеры. Госпожа Клум отмечает, что своей внешности уделяет много внимания, предпочитая косметику с натуральными компонентами. Кроме этого, она придерживается здорового питания и употребляет витамины и БАДы. К слову, супругу Хайди Тому Каулитцу 34 года.
Ей скоро будет 48, она мать троих детей, но если её поставить рядом со старшей дочерью, их назовут сёстрами. Актриса утверждает, что категорически не приемлет пластические операции, а в форме ей помогает держаться спорт. Также она соблюдает питьевой режим и тщательно следит за кожей.
Еве 49 лет, но даже критики признают, что выглядит она существенно моложе. По словам самой Лонгории, она следит за тем, чтобы кожа была нормально увлажнена, старается высыпаться, а пищу предпочитает белковую. А ещё актриса очень любит тренироваться на батуте.