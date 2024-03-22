В чём секрет моложавости голливудских звёзд?

Несмотря на свои 50 лет, Хайди всё ещё крайне востребованная модель. Она не только участвует в показах, но и снимается в рекламе, демонстрируя, что возраст — это не повод отказываться от модельной карьеры. Госпожа Клум отмечает, что своей внешности уделяет много внимания, предпочитая косметику с натуральными компонентами. Кроме этого, она придерживается здорового питания и употребляет витамины и БАДы. К слову, супругу Хайди Тому Каулитцу 34 года.