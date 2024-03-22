В гости к сказке или в лапы зла: куда сходить в Ростове на выходных 23 и 24 марта

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Напомним, все ближе приближаются выходные, 23 и 24 марта. И чтобы не засиживаться дома, для дончан и гостей региона подготовили десятки театральных постановок, выставок, а в кинотеатрах непрерывно проводят премьеры новых фильмов.
Так уже на этих выходных ростовчане и гости города смогут посетить спектакль «Второе дыхание» в театре драмы имени Максима Горького, сюжет которого основан на пьесе «Машенька» советского драматурга Александра Афиногенова. Спектакль раскрывает тему семейных отношений и дружбы. Вечером 24 марта в Ростовском музыкальном театре будут показывать комический балет «Коппелия», стоимость билета колеблется от 500 до 5000 рублей. Для зрителей с детьми в театре кукол имени Былкова подготовили спектакли по мотивам популярных и поучительных сказок «Аленький цветочек» и «Буратино». Билеты на постановки стоят от 380 до 750 рублей.
Кроме того, недавно в кинотеатрах уже состоялась премьера российского фильма «Летучий корабль», который уже получил теплые отзывы и от взрослых, и от маленьких зрителей. Билет на экранизацию сказки стоит от 270 до 470 рублей в зависимости от кинотеатра и времени сеанса.
Вместе с этим в Ростове ожидается премьера фильма «Территория зла» об американском спецназе, который тайно высадился на Филиппины для выполнения секретной миссии. Вместе с этим в кинотеатрах идет фильм ужасов со звездой сериала «Эйфория» Сидни Суини «Омен. Непорочная», который расскажет историю второго непорочного зачатия в истории человечества. Также в кинопрокате еще идут фильмы ужасов “Заклятье. Шестое чувство», «Клаустрофобы: Инсомния» и «Нечисть».
Для тех, кто устал от посещений кинотеатров и театральных постановок, в Ростове подготовили несколько интересных выставок. Так гости и жители города смогут бесплатно посетить фотовыставки «Лабиринты снов» фотографа Дарьи Дар и «Хронотоп города: история парков в семейных фотографиях», которая расскажет об общественной жизни дончан в Донской Публичной библиотеке, обе выставки пройдут до 28 марта. Здесь же пройдет выставка «Страницы истории: Армения-на-Дону», которая продлится до 2 апреля и раскроет ростовчанам историю Нахичевани. Также в Ростовском областном музее изобразительных искусств на проспекте Чехова проводятся выставки «Искусство Востока» и «Западноевропейское искусство. Барокко», посещение музея стоит от 30 до 60 рублей в зависимости от того, кем является посетитель и какой зал хочет посмотреть.
Кроме того Ростовский областной музей краеведения покажет дончанам «Тайны Древнего Египта», которая познакомит посетителей с копиями редких артефактов из гробницы Тутанхамона, расскажет о религии Древнего Египта, обычаях и искусстве, а также погрузит в атмосферу одного из великих царств древнего мира. Во время экскурсии можно сфотографироваться со Сфинксом, поучаствовать в мастер-классе и попробовать заняться клинописью. Билет на выставку стоит от 400 до 500 рублей.
Ранее гостям Ростовской области предложили отправиться в раковый тур по Ростову.