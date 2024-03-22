rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:56

Updated Сегодня, 13:56

В гости к сказке или в лапы зла: куда сходить в Ростове на выходных 23 и 24 марта

В гости к сказке или в лапы зла: куда сходить в Ростове на выходных 23 и 24 марта

22 марта 2024, 13:53
Фото: Уолтер Крейн, 1874 г./cc0/wikimedia.org
В гости к сказке или в лапы зла: куда сходить в Ростове на выходных 23 и 24 марта
В Ростове для жителей и гостей города подготовили десятки мероприятий, выступлений и выставок, куда можно сходить на выходных 23 и 24 марта, с афишей событий ознакомилась корреспондент RostovGazeta.
Сюжет
Отдых

Напомним, все ближе приближаются выходные, 23 и 24 марта. И чтобы не засиживаться дома, для дончан и гостей региона подготовили десятки театральных постановок, выставок, а в кинотеатрах непрерывно проводят премьеры новых фильмов.

Так уже на этих выходных ростовчане и гости города смогут посетить спектакль «Второе дыхание» в театре драмы имени Максима Горького, сюжет которого основан на пьесе «Машенька» советского драматурга Александра Афиногенова. Спектакль раскрывает тему семейных отношений и дружбы. Вечером 24 марта в Ростовском музыкальном театре будут показывать комический балет «Коппелия», стоимость билета колеблется от 500 до 5000 рублей. Для зрителей с детьми в театре кукол имени Былкова подготовили спектакли по мотивам популярных и поучительных сказок «Аленький цветочек» и «Буратино». Билеты на постановки стоят от 380 до 750 рублей.

Так уже на этих выходных ростовчане и гости города смогут посетить спектакль «Второе дыхание» в театре драмы имени Максима ГорькогоТак уже на этих выходных ростовчане и гости города смогут посетить спектакль «Второе дыхание» в театре драмы имени Максима Горького
Так уже на этих выходных ростовчане и гости города смогут посетить спектакль «Второе дыхание» в театре драмы имени Максима Горького
Фото: wikimedia.org

Кроме того, недавно в кинотеатрах уже состоялась премьера российского фильма «Летучий корабль», который уже получил теплые отзывы и от взрослых, и от маленьких зрителей. Билет на экранизацию сказки стоит от 270 до 470 рублей в зависимости от кинотеатра и времени сеанса.

Путешествие по снам или концерт BTS: куда сходить в Ростове на выходных 16–17 марта
Узнать подробнее

Вместе с этим в Ростове ожидается премьера фильма «Территория зла» об американском спецназе, который тайно высадился на Филиппины для выполнения секретной миссии. Вместе с этим в кинотеатрах идет фильм ужасов со звездой сериала «Эйфория» Сидни Суини «Омен. Непорочная», который расскажет историю второго непорочного зачатия в истории человечества. Также в кинопрокате еще идут фильмы ужасов Заклятье. Шестое чувство», «Клаустрофобы: Инсомния» и «Нечисть».

Вместе с этим в кинотеатрах идет фильм ужасов со звездой сериала «Эйфория» Сидни Суини «Омен. Непорочная»Вместе с этим в кинотеатрах идет фильм ужасов со звездой сериала «Эйфория» Сидни Суини «Омен. Непорочная»
Вместе с этим в кинотеатрах идет фильм ужасов со звездой сериала «Эйфория» Сидни Суини «Омен. Непорочная»
Фото: Toglenn/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Для тех, кто устал от посещений кинотеатров и театральных постановок, в Ростове подготовили несколько интересных выставок. Так гости и жители города смогут бесплатно посетить фотовыставки «Лабиринты снов» фотографа Дарьи Дар и «Хронотоп города: история парков в семейных фотографиях», которая расскажет об общественной жизни дончан в Донской Публичной библиотеке, обе выставки пройдут до 28 марта. Здесь же пройдет выставка «Страницы истории: Армения-на-Дону», которая продлится до 2 апреля и раскроет ростовчанам историю Нахичевани. Также в Ростовском областном музее изобразительных искусств на проспекте Чехова проводятся выставки «Искусство Востока» и «Западноевропейское искусство. Барокко», посещение музея стоит от 30 до 60 рублей в зависимости от того, кем является посетитель и какой зал хочет посмотреть.

Здесь же пройдет выставка «Страницы истории: Армения-на-Дону», которая продлится до 2 апреля и раскроет ростовчанам историю Нахичевани.Здесь же пройдет выставка «Страницы истории: Армения-на-Дону», которая продлится до 2 апреля и раскроет ростовчанам историю Нахичевани.
Здесь же пройдет выставка «Страницы истории: Армения-на-Дону», которая продлится до 2 апреля и раскроет ростовчанам историю Нахичевани.
Фото: wikimedia.org

Кроме того Ростовский областной музей краеведения покажет дончанам «Тайны Древнего Египта», которая познакомит посетителей с копиями редких артефактов из гробницы Тутанхамона, расскажет о религии Древнего Египта, обычаях и искусстве, а также погрузит в атмосферу одного из великих царств древнего мира. Во время экскурсии можно сфотографироваться со Сфинксом, поучаствовать в мастер-классе и попробовать заняться клинописью. Билет на выставку стоит от 400 до 500 рублей.

Ранее гостям Ростовской области предложили отправиться в раковый тур по Ростову.

Читайте также:
Депутаты поздравили жен и матерей участников СВО в музыкальном театреФилиал театра кукол для взрослых откроют на месте старого аэропорта РостоваНа реставрацию Нахичеванского театра в Ростове потратят 31,4 миллиона рублей
#Общество#Город#Культура#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Отдых#Искусство#Последние новости Ростова на сегодня#Музей#Выставки#Выставки в Ростове#Ростов#Выходные#Кинотеатр#Мультипликационные фильмы#Театр#Происшествия#Фильмы#Египет
Подпишитесь
В Ростове стримерша оскорбила военных, а власти не теряют надежды вырастить лаванду
Сегодня, 15:50
Жителей Ростовской области предупредили о смертельной опасности в лесах и парках
Сегодня, 09:11
Блогера из Ростовской области проверит Следком после стрима об СВО
Сегодня, 09:09
Зарплата ростовских таксистов оказалась ниже средних по РФ
Сегодня, 08:24
Число аномально жарких дней в Ростове выросло вдвое за 70 лет
Сегодня, 07:54
Температурные «качели» и дожди надвигаются на Ростовскую область с 22 марта
Сегодня, 06:35
"