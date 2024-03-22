В гости к сказке или в лапы зла: куда сходить в Ростове на выходных 23 и 24 марта

Для тех, кто устал от посещений кинотеатров и театральных постановок, в Ростове подготовили несколько интересных выставок. Так гости и жители города смогут бесплатно посетить фотовыставки «Лабиринты снов» фотографа Дарьи Дар и «Хронотоп города: история парков в семейных фотографиях», которая расскажет об общественной жизни дончан в Донской Публичной библиотеке, обе выставки пройдут до 28 марта. Здесь же пройдет выставка «Страницы истории: Армения-на-Дону», которая продлится до 2 апреля и раскроет ростовчанам историю Нахичевани. Также в Ростовском областном музее изобразительных искусств на проспекте Чехова проводятся выставки «Искусство Востока» и «Западноевропейское искусство. Барокко», посещение музея стоит от 30 до 60 рублей в зависимости от того, кем является посетитель и какой зал хочет посмотреть.