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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Ростове будет самая жаркая погода на выходных среди городов-миллионников

В Ростове будет самая жаркая погода на выходных среди городов-миллионников

22 марта 2024, 13:33
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове будет самая жаркая погода на выходных среди городов-миллионников
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных ожидается потепление до +14 градусов, сообщили аналитики сервиса «Яндекс Погода».

В субботу, 23 марта, в Ростове-на-Дону весь день будет пасмурно, а температура днем составит +7°…+9°. Скорость ветра с утра достигнет 2,9 м/с, а вечером — 1,7 м/с.

В воскресенье, 24 марта, также весь день ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха составит +4°…+10°. Днем и вечером она достигнет +9°…+14°.

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При этом в воскресенье в Ростове будет самая теплая погода среди городов-миллионников. Также стало известно, что количество осадков в апреле 2024 года по сравнению с таким же периодом минувшего года уменьшится на 70%.

Ранее энергетиков в донском регионе переводили на особый режим работы из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Осадки#Температура
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