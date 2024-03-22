В Ростове будет самая жаркая погода на выходных среди городов-миллионников

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
В субботу, 23 марта, в Ростове-на-Дону весь день будет пасмурно, а температура днем составит +7°…+9°. Скорость ветра с утра достигнет 2,9 м/с, а вечером — 1,7 м/с.
В воскресенье, 24 марта, также весь день ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха составит +4°…+10°. Днем и вечером она достигнет +9°…+14°.
При этом в воскресенье в Ростове будет самая теплая погода среди городов-миллионников. Также стало известно, что количество осадков в апреле 2024 года по сравнению с таким же периодом минувшего года уменьшится на 70%.
Ранее энергетиков в донском регионе переводили на особый режим работы из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.