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В Ростове отменили забег на набережной из-за терракта в «Крокус сити холле»

В Ростове отменили забег на набережной из-за терракта в «Крокус сити холле»

22 марта 2024, 20:34
Фото: 1MI
В Ростове отменили забег на набережной из-за терракта в «Крокус сити холле»
В Ростове-на-Дону был отменен спортивных забег на набережной, который должен был состояться 23 марта, сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Легкоатлетический забег был отменен в всвязи с террористическим актом в подмосковном «Крокус сити холлом». Спортивное мероприятия должно было пройти на городской набережной с 8.30 мск, а в забеге планировали принять участие порядка 30 беговых клубов и организаций.

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Ранее губернатор Василий Голубев отменил все массовые спортивные и развлекательные мероприятия на предстоящие выходные из-за трагедии в концертном зале.

Напомним, что 22 марта около 20.00 мск в «Крокус сити холле» перед концертом группы «Пикник» неизвестные в комуфляше открыли стрельбу в упор по зрителям, а затем подожгли здание. Пожар охватил треть концертного комплекса на площади 3 тысячи квадратных метров. Власти области сообщили о 40 погибших и более 100 пострадавших.

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