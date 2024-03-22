В Ростове отменили забег на набережной из-за терракта в «Крокус сити холле»

Posted Сегодня, 20:34
Published Сегодня, 20:34
Modified Сегодня, 20:36
Updated Сегодня, 20:36
Легкоатлетический забег был отменен в всвязи с террористическим актом в подмосковном «Крокус сити холлом». Спортивное мероприятия должно было пройти на городской набережной с 8.30 мск, а в забеге планировали принять участие порядка 30 беговых клубов и организаций.
Ранее губернатор Василий Голубев отменил все массовые спортивные и развлекательные мероприятия на предстоящие выходные из-за трагедии в концертном зале.
Напомним, что 22 марта около 20.00 мск в «Крокус сити холле» перед концертом группы «Пикник» неизвестные в комуфляше открыли стрельбу в упор по зрителям, а затем подожгли здание. Пожар охватил треть концертного комплекса на площади 3 тысячи квадратных метров. Власти области сообщили о 40 погибших и более 100 пострадавших.