В Ростове стримерша оскорбила военных, а власти не теряют надежды вырастить лаванду

Привлечь водителей в сферу такси не помогает даже повышение зарплат. Она выросла за год на 17% и перевалила сумму в 90 тысяч рублей. Тем не менее это все равно меньше, чем в среднем по стране. На общероссийском уровне доходы таксистом превысили 107,3 тысячи рублей.