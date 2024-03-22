В Ростове стримерша оскорбила военных, а власти не теряют надежды вырастить лаванду

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Следком Ростовской области рассказал о проверке в отношении стримерши, оскорбившей в прямом эфире участников боевых действий на Украине. Блогера зовут Неля, она живет в Батайске.
Во время трансляции 24-летняя девушка заявила, что не уважает военнослужащих, и их ждет лишь смерть. Также она использовала матерные слова, рассуждая о военных. В прямом эфире стримершу тогда смотрели сотни человек, некоторые из них позже и слили запись с высказываниями в соцсети.
В СК уточнили, что сейчас в отношении жительницы Батайска идет проверка, по ее окончании примут решение о возбуждении уголовного дела. По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», девушка задержана.
Портал hh.ru рассказал, что в Ростовской области образовалась нехватка водителей такси. Конкуренция на вакансию составляет лишь 2,8 резюме. Это очень низкий показатель для рынка труда.
Привлечь водителей в сферу такси не помогает даже повышение зарплат. Она выросла за год на 17% и перевалила сумму в 90 тысяч рублей. Тем не менее это все равно меньше, чем в среднем по стране. На общероссийском уровне доходы таксистом превысили 107,3 тысячи рублей.
В 2023 году в Ростовской области было опубликовано 620 вакансий таксистом. В то же время по всей стране за год разместили почти 14 тысяч аналогичных вакансий.
На портале государственных закупок появилась информация о новом конкурсе от департамента ЖКХ и энергетики Ростова. Чиновники хотят высадить в городе кустарники и цветы. Исполнителю готовы заплатить за это 128,2 миллиона рублей.
В документации указываются саженцы кустарников барбариса, гибискуса, гортензии, бирючины, кизильника, можжевельника, форзиции, а также цветов бадана, вейника, вероники, гипсофилы, ибериса, тимьяна, шалфея, флокса, бальзамина, тагетеса, настурции, львиного зева, остеоспермума, петунии и десятков других растений. Кроме прочих в списке числятся и саженцы лаванды.
Кусты лаванды в Ростове пытаются сажать регулярно, но они не приживаются. Растения погибают летом от засухи. Осенью 2022 года подрядчика даже заставили заново сажать лаванду, но она все равно не прижилась. Глава администрации Алексей Логвиненко заявил, что истинная причина гибели растений якобы была в химикатах и сбросе смеси из снега, грязи и реагентов на клумбы.