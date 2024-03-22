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Published Сегодня, 19:45

Modified Сегодня, 19:47

Updated Сегодня, 19:47

Появились кадры обрушения крыши в здании «Крокуса» после теракта

В здании до сих пор люди: крыша рухнула в здании подмосковного «Крокуса»

22 марта 2024, 19:45
Фото: ТГ канал губернатора Подмосковья

Появились кадры обрушения крыши в здании «Крокуса» после теракта

У части здания «Крокус сити холла» обвалилась крыша, сообщает Readovka.

Трагедия развернулась сегодня в здании едва ли не главной концертной площадки страны. В «Крокус сити холле» намечался концерт группы «Пикник». Перед началом мероприятия в здание вошли люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматов. Позже «Крокус» охватило пламя.

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Видео: Реадовка

Пожар захватил одну треть здания. Огонь распространился на крышу. Спустя несколько часов часть крыши обвалилась. Обломки полетели на близлежащую территорию.

Напомним, часть людей оказалась заблокирована в здании. Их пытались спасти в том числе и с крыши. По предварительным данным, в теракте погибли около 40 человек, еще сотни ранены.

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#Общество#Видео#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Происшествия
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