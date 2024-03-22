В здании до сих пор люди: крыша рухнула в здании подмосковного «Крокуса»

Posted Сегодня, 19:45
Published Сегодня, 19:45
Modified Сегодня, 19:47
Updated Сегодня, 19:47
Трагедия развернулась сегодня в здании едва ли не главной концертной площадки страны. В «Крокус сити холле» намечался концерт группы «Пикник». Перед началом мероприятия в здание вошли люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматов. Позже «Крокус» охватило пламя.
Пожар захватил одну треть здания. Огонь распространился на крышу. Спустя несколько часов часть крыши обвалилась. Обломки полетели на близлежащую территорию.
Напомним, часть людей оказалась заблокирована в здании. Их пытались спасти в том числе и с крыши. По предварительным данным, в теракте погибли около 40 человек, еще сотни ранены.