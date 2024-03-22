В здании до сих пор люди: крыша рухнула в здании подмосковного «Крокуса»

Трагедия развернулась сегодня в здании едва ли не главной концертной площадки страны. В «Крокус сити холле» намечался концерт группы «Пикник». Перед началом мероприятия в здание вошли люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматов. Позже «Крокус» охватило пламя.