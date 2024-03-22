ВТБ увеличил объем выдач ипотеки почти в три раза

По его словам, ситуация на рынке в этом году остается неопределенной, что повлияет на сокращение продаж к прошлому году. «Основной спрос клиентов сейчас приходится на программы с господдержкой, которые для банков по-прежнему имеют околонулевую доходность. Мы понимаем их социальную значимость, но продолжаем следить за финансовой конъюнктурой, не исключая дальнейших изменений. Итоговые результаты рынка в этом году будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки, а также дальнейшего ужесточения риск-политики ЦБ РФ. Можно сказать, что рынок ипотеки сейчас остается очень „волатильным“, — добавил он.