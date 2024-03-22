ВТБ увеличил объем выдач ипотеки почти в три раза

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 09:56
По итогам марта спрос на ипотеку среди клиентов банка может составить 150 млрд рублей, а общие продажи ипотеки в России — достичь 500 млрд рублей.
«В марте рынок недвижимости в России оживился, что отразилось и на росте объемов жилищного кредитования. По итогам месяца выдачи ипотеки в России могут достигнуть 500 млрд рублей, что более чем в 1,5 раза превысит результат февраля. Из них примерно 150 млрд — это продажи ВТБ. Мы значительно увеличили спрос клиентов и как следствие — нашу долю на рынке, — отмечает начальник управления „Ипотечное кредитование“ ВТБ Сергей Бабин.
По его словам, ситуация на рынке в этом году остается неопределенной, что повлияет на сокращение продаж к прошлому году. «Основной спрос клиентов сейчас приходится на программы с господдержкой, которые для банков по-прежнему имеют околонулевую доходность. Мы понимаем их социальную значимость, но продолжаем следить за финансовой конъюнктурой, не исключая дальнейших изменений. Итоговые результаты рынка в этом году будут зависеть от ожидаемой модернизации льготных программ, сроков и темпов снижения ключевой ставки, а также дальнейшего ужесточения риск-политики ЦБ РФ. Можно сказать, что рынок ипотеки сейчас остается очень „волатильным“, — добавил он.
За первую половину марта наибольший объем сделок пришелся на Москву и область, где клиенты ВТБ получили по ипотеке 18,1 млрд рублей. В топ-3 также входят Санкт-Петербург с Ленинградской областью (6,8 млрд) и Краснодарский край (3,2 млрд).
Среди льготных программ максимальным спросом клиентов пользуется «семейная ипотека»: по итогам первых двух недель марта эта программа заняла 40% от всех сделок. Ее оформили около 4,4 тысячи клиентов, получив на покупку квартир в новостройках более 24 млрд рублей. Вторая по популярности — ипотека с господдержкой-2020, по которой банк провел каждую пятую сделку и предоставил 10,2 млрд рублей.