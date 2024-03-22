ЮФУ перешел на дистант после теракта в подмосковном «Крокус сити холле»

Напомним, в подмосковном «Крокус сити холле» 22 марта произошел террористический акт. Неизвестные в комуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по людям. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что предварительно погибли 40 человек, больше сотни пострадали. Террористы устроили пожар, огонь охватил больше 3 тысяч квадратных метров здания, где все еще остаются люди. Часть кровли рухнула.