ЮФУ перешел на дистант после теракта в подмосковном «Крокус сити холле»

Posted Сегодня, 19:57
Published Сегодня, 19:57
Modified Сегодня, 20:03
Updated Сегодня, 20:03
В частности о переходе на дистанционное обучение в субботу 23 марта объявил Южный федеральный университет. Вуз сообщил об отмене всех массовых мероприятий и усилении усилили мер безопасности, — передает РБК Ростов.
О мерах безопасности, принятых в других вузах города пока не сообщается. Однако ранее Минобрнауки РФ рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести занятия на дистант из-за теракта в «Крокус сити холле».
Напомним, в подмосковном «Крокус сити холле» 22 марта произошел террористический акт. Неизвестные в комуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по людям. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что предварительно погибли 40 человек, больше сотни пострадали. Террористы устроили пожар, огонь охватил больше 3 тысяч квадратных метров здания, где все еще остаются люди. Часть кровли рухнула.