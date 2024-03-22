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ЮФУ перешел на дистант после теракта в подмосковном «Крокус сити холле»

ЮФУ перешел на дистант после теракта в подмосковном «Крокус сити холле»

22 марта 2024, 19:57
Фото: donland.ru
ЮФУ перешел на дистант после теракта в подмосковном «Крокус сити холле»
Вузы в Ростове начали отменять массовые мероприятия после трагедии, произошедшей в подмосковном «Крокус сити холле», известно из сообщений в СМИ.

В частности о переходе на дистанционное обучение в субботу 23 марта объявил Южный федеральный университет. Вуз сообщил об отмене всех массовых мероприятий и усилении усилили мер безопасности, — передает РБК Ростов.

О мерах безопасности, принятых в других вузах города пока не сообщается. Однако ранее Минобрнауки РФ рекомендовало вузам отказаться от массовых мероприятий в выходные и перевести занятия на дистант из-за теракта в «Крокус сити холле».

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Напомним, в подмосковном «Крокус сити холле» 22 марта произошел террористический акт. Неизвестные в комуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по людям. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что предварительно погибли 40 человек, больше сотни пострадали. Террористы устроили пожар, огонь охватил больше 3 тысяч квадратных метров здания, где все еще остаются люди. Часть кровли рухнула.

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#Общество#Ростов-на-Дону#Теракт#ЮФУ#Теракты#Происшествия
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