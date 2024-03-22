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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

Зарплата ростовских таксистов оказалась ниже средних по РФ

Зарплата ростовских таксистов оказалась ниже средних по РФ

22 марта 2024, 08:24
Фото: wikimedia.org
Зарплата ростовских таксистов оказалась ниже средних по РФ
В Ростовской области в 2023 году таксисты в среднем в месяц получали 93 тысячи рублей, сообщает HH.ru.

В 2022 году зарплаты водителей были примерно на 17% ниже. По всей стране средний заработок в минувшем году составил около 107 300 рублей, что на 23% выше, чем в 2022 году.

Спрос на водителей такси в основном обусловлен потребностью логистических компаний и организаций, предоставляющих услуги населению.

Следует отметить, что водитель такси является одной из специализаций с низким уровнем конкуренции. В феврале на одну вакансию в донском регионе приходилось всего 2,8 резюме.

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В 2023 году в регионе было размещено свыше 620 вакансий, что вдвое больше количества в 2022 году. В то же время, по всей стране за 2023 год появились почти 14 тысяч таких вакансий.

Ранее стало известно, что в Ростове работодатели стали массово набирать специалистов по нейросетям.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата#Водители такси
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