Зарплата ростовских таксистов оказалась ниже средних по РФ

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В 2022 году зарплаты водителей были примерно на 17% ниже. По всей стране средний заработок в минувшем году составил около 107 300 рублей, что на 23% выше, чем в 2022 году.
Спрос на водителей такси в основном обусловлен потребностью логистических компаний и организаций, предоставляющих услуги населению.
Следует отметить, что водитель такси является одной из специализаций с низким уровнем конкуренции. В феврале на одну вакансию в донском регионе приходилось всего 2,8 резюме.
В 2023 году в регионе было размещено свыше 620 вакансий, что вдвое больше количества в 2022 году. В то же время, по всей стране за 2023 год появились почти 14 тысяч таких вакансий.
Ранее стало известно, что в Ростове работодатели стали массово набирать специалистов по нейросетям.