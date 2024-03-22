Жителей Ростовской области предупредили о смертельной опасности в лесах и парках

Дончанам, собирающимся отдыхать в лесу или парках, напоминают, что нужно одеваться таким образом, чтобы не допустить проникновение клещей под одежду, а также проводить осмотры себя и своих спутников каждые 15-20 минут, чтобы снизить риски быть укушенным. Если клещ все же присосался, жителям Ростовской области рекомендуют немедленно обратиться в медицинское учреждение.