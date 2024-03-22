Жителей Ростовской области предупредили о смертельной опасности в лесах и парках

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Сотрудники надзорного органа объявили, что в Ростовской области начался сезон активности клещей. За помощью врачей обратились уже 39 дончан, ставших жертвами укусов, 25% из них составили дети возрастом до 14 лет.
Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что в Ростовской области находятся природные очаги опасных инфекций, в том числе Крымской геморрагической лихорадки и иксодового клещевого боррелиоза.
Дончанам, собирающимся отдыхать в лесу или парках, напоминают, что нужно одеваться таким образом, чтобы не допустить проникновение клещей под одежду, а также проводить осмотры себя и своих спутников каждые 15-20 минут, чтобы снизить риски быть укушенным. Если клещ все же присосался, жителям Ростовской области рекомендуют немедленно обратиться в медицинское учреждение.
Добавим, что жителям Ростовской области следует удалять клещей самостоятельно только в том случае, если нет возможности получить помощь медиков. Также сотрудники надзорного органа рекомендуют дончанам не садиться и не ложиться на траву во время прогулок в лесах и парках, поскольку это увеличивает шансы быть укушенным.
Ранее в Ростовской области из зимней спячки вышли гадюки.