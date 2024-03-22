rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Жертвами укусов клещей стали уже около 40 жителей Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили о смертельной опасности в лесах и парках

22 марта 2024, 09:11
Фото: Adam Cuerden/cc0/ru.ruwiki.ru
Жертвами укусов клещей стали уже около 40 жителей Ростовской области

Жертвами укусов клещей стали уже около 40 жителей Ростовской области

В Ростовской области начался сезон активности иксодовых клещей, из-за укусов к врачам обратились 39 человек, подробностями поделились в донском Роспотребнадзоре.

Сотрудники надзорного органа объявили, что в Ростовской области начался сезон активности клещей. За помощью врачей обратились уже 39 дончан, ставших жертвами укусов, 25% из них составили дети возрастом до 14 лет.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают, что в Ростовской области находятся природные очаги опасных инфекций, в том числе Крымской геморрагической лихорадки и иксодового клещевого боррелиоза.

В Таганроге из-за клещей временно закроют для посещения три городских парка
Узнать подробнее

Дончанам, собирающимся отдыхать в лесу или парках, напоминают, что нужно одеваться таким образом, чтобы не допустить проникновение клещей под одежду, а также проводить осмотры себя и своих спутников каждые 15-20 минут, чтобы снизить риски быть укушенным. Если клещ все же присосался, жителям Ростовской области рекомендуют немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Добавим, что жителям Ростовской области следует удалять клещей самостоятельно только в том случае, если нет возможности получить помощь медиков. Также сотрудники надзорного органа рекомендуют дончанам не садиться и не ложиться на траву во время прогулок в лесах и парках, поскольку это увеличивает шансы быть укушенным.

Ранее в Ростовской области из зимней спячки вышли гадюки.

Читайте также:
Ростовская область опередила регионы РФ по числу пациентов, зараженных КГЛ от клещейВ Ростовской области в 1,5 раза выросло число жителей, укушенных клещами в 2023 годуЖители в Ростове-на-Дону пожаловались на клещей на детской площадке
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Надежда Пустяк#Роспотребнадзор#Последние новости Ростова на сегодня#Клещи#Сезон клещей#Болезни от клещей#Укус клещей в Ростове#Происшествия
Подпишитесь
Два начальника в ростовской администрации попали под служебную проверку
Сегодня, 07:03
Блогера из Ростовской области проверит Следком после стрима об СВО
Сегодня, 09:09
Зарплата ростовских таксистов оказалась ниже средних по РФ
Сегодня, 08:24
Число аномально жарких дней в Ростове выросло вдвое за 70 лет
Сегодня, 07:54
Температурные «качели» и дожди надвигаются на Ростовскую область с 22 марта
Сегодня, 06:35
"