Жители Ростовской области стали массово скупать электрокары

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
За два года число электрокаров в регионе выросло с 228 до 861. Зарядных станций для такого вида транспорта в регионе пока что чуть больше 50. Вместе с тем для владельцев электрокаров действует несколько льгот. Например, они могут не платить транспортный налог и бесплатно ездить по федеральным трассам.
Власти хотят построить еще несколько ЭЗС в регионе. Они хотят привлечь автомобилистов активнее пересаживаться на электрокары для улучшения экологической обстановки в области.
Ранее сообщалось, что электрокар «Крым» на водородных топливных элементах будут собирать в Новочеркасске.