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Published Сегодня, 14:27

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Updated Сегодня, 14:29

Жители Ростовской области стали массово скупать электрокары

Жители Ростовской области стали массово скупать электрокары

22 марта 2024, 14:27
Фото: Wikimedia.org
Жители Ростовской области стали массово скупать электрокары
Для владельцев электрокаров в Ростовской области действуют льготы, напомнили в региональном правительстве.

За два года число электрокаров в регионе выросло с 228 до 861. Зарядных станций для такого вида транспорта в регионе пока что чуть больше 50. Вместе с тем для владельцев электрокаров действует несколько льгот. Например, они могут не платить транспортный налог и бесплатно ездить по федеральным трассам.

Электрокары могут бесплатно ездить по М-4 «Дон» в Ростовской области с 1 марта
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Власти хотят построить еще несколько ЭЗС в регионе. Они хотят привлечь автомобилистов активнее пересаживаться на электрокары для улучшения экологической обстановки в области.

Ранее сообщалось, что электрокар «Крым» на водородных топливных элементах будут собирать в Новочеркасске.

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#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новочеркасск#Транспорт#Дороги#Электрокар
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