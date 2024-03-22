Жители Ростовской области стали массово скупать электрокары

За два года число электрокаров в регионе выросло с 228 до 861. Зарядных станций для такого вида транспорта в регионе пока что чуть больше 50. Вместе с тем для владельцев электрокаров действует несколько льгот. Например, они могут не платить транспортный налог и бесплатно ездить по федеральным трассам.