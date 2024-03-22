Жителям Ростовской области объяснили, кто им звонит и сбрасывает звонок

Причина, почему вам звонят и сразу сбрасывают вызов, состоит в том, что организаторы надеются на то, что, заинтересовавшись «пропущенным» звонком, вы перезвоните по этому номеру. Дальше могут произойти две вещи: либо обратный звонок будет платным, и с вашего счета списываются деньги, либо вы прослушиваете рекламное объявление от автоинформатора — также за ваш счет.