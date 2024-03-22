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Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Жителям Ростовской области объяснили, кто им звонит и сбрасывает звонок

Жителям Ростовской области объяснили, кто им звонит и сбрасывает звонок

22 марта 2024, 14:39
Фото: rostovgazeta.ru
Жителям Ростовской области объяснили, кто им звонит и сбрасывает звонок
Жителям России, в том числе Ростовской области, периодически поступают звонки, которые в итоге сбрасываются. Что это может означать, узнали журналисты Newia.

Причина, почему вам звонят и сразу сбрасывают вызов, состоит в том, что организаторы надеются на то, что, заинтересовавшись «пропущенным» звонком, вы перезвоните по этому номеру. Дальше могут произойти две вещи: либо обратный звонок будет платным, и с вашего счета списываются деньги, либо вы прослушиваете рекламное объявление от автоинформатора — также за ваш счет.

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По информации Newia, часто бывают случаи, когда робот-дозвонщик звонит и моментально сбрасывает, чтобы проверить, реагирует ли владелец номера на вызов. Если человек отвечает на звонок с неизвестного номера, это может означать, что он открыт для общения с незнакомцами. В таком случае следующий звонок может быть уже от реального мошенника.

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#Россия#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Мошенники#Звонки#Сброс звонка#Платные звонки
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