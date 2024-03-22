Жителям Ростовской области объяснили, кто им звонит и сбрасывает звонок

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Причина, почему вам звонят и сразу сбрасывают вызов, состоит в том, что организаторы надеются на то, что, заинтересовавшись «пропущенным» звонком, вы перезвоните по этому номеру. Дальше могут произойти две вещи: либо обратный звонок будет платным, и с вашего счета списываются деньги, либо вы прослушиваете рекламное объявление от автоинформатора — также за ваш счет.
По информации Newia, часто бывают случаи, когда робот-дозвонщик звонит и моментально сбрасывает, чтобы проверить, реагирует ли владелец номера на вызов. Если человек отвечает на звонок с неизвестного номера, это может означать, что он открыт для общения с незнакомцами. В таком случае следующий звонок может быть уже от реального мошенника.
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